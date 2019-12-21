Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-21T13:22+0300
https://ria.ru/20191221/1562675891.html
В Ингушетии задержали местного жителя, палившего в воздух из автомата
https://cdn22.img.ria.ru/images/153303/02/1533030270_0:322:3068:2048_1036x0_80_0_0_e91df856665dd7e312c073f0374aeee1.jpg
РИА Новости

В Ингушетии задержали местного жителя, палившего в воздух из автомата

13:22 21.12.2019
476
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкСотрудник Росгвардии у полицейской машины
Сотрудник Росгвардии у полицейской машины
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Сотрудник Росгвардии у полицейской машины. Архивное фото
НАЛЬЧИК, 21 дек – РИА Новости. Сотрудники полиции в Ингушетии задержали местного жителя, который вел бесцельную стрельбу в воздух из охолощенного автомата, сообщает региональное МВД.
"На углу улиц Осканова и Фрунзе в городе Карабулак из машины "ВАЗ-2106" под управлением 21-летнего жителя селения Троицкое были произведены выстрелы в воздух из охолощенного оружия", - говорится в сообщении.
Отмечается, что сотрудниками дорожно-патрульной службы автомобиль был незамедлительно остановлен. "В салоне автомобиля находился 27-летний местный житель, который и вел бесцельную стрельбу, нарушая общественный порядок на территории города", - уточняет МВД.
В отношении задержанного нарушителя составлен административный протокол, материал направлен в суд для принятия дальнейшего решения, ему грозит административный штраф в размере от 40 до 50 тысяч рублей.
"Транспортное средство и оружие изъяты", - подчеркивает министерство.
Полицейский автомобиль
15 декабря, 16:27
В Перми ехавший в иномарке мужчина устроил стрельбу из автомата
2120030
Обсудить 0
ИнгушетияПроисшествия
Рекомендуем
Газовое оборудование в Львовской области Украины
Миллер раскрыл детали транзитного договора России и Украины
Автомобиль Следственного комитета РФ
Пьяный житель Челябинска забил до смерти младенца из-за плача
Газодобывающее предприятие на Украине
Соглашение с Киевом о транзите газа включает отказ от новых претензий
Руки в наручниках
В Волгограде задержали солдата-срочника, разыскиваемого в Азербайджане
Самолет Boeing 767-300 авиакомпании Azur Air
В Баку экстренно сел самолет, летевший в Москву
Рабочие на участке строительства газопровода Северный поток — 2
Депутат из ФРГ призвал не допустить шантаж в отношении Nord Stream 2
Председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков
Пушков прокомментировал санкции США против "Северного потока — 2"
Труба для строительства газопровода Nord Stream 2
"Северный поток — 2" должен быть достроен, заявил депутат бундестага
Посадка самолета с загоревшимся двигателем в Японии попала на видео
Посадка самолета с загоревшимся двигателем в Японии попала на видео
Каска рабочего на участке строительства газопровода Северный поток-2 в Ленинградской области
Правительство ФРГ осудило санкции США против "Северного потока — 2"
Терминал А аэропорта Внуково
Очевидец снял, как во Внуково на тележке везут воющего мужчину
Газодобывающее предприятие на Украине
Тариф на транзит российского газа будет увеличиваться, заявили в Киеве
Денис Паслер во время встречи с Владимиром Путиным
Паслер исполнил мечту девочки, познакомив с Дедом Морозом
Рабочий на газовой станции на Украине
Эксперт оценил договоренности России и Украины по газу
Председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев
В Совфеде ждут защиты задействованных в "Северном потоке — 2" компаний
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:09Посол США заявил о благодарности стран ЕС за санкции по Nord Stream 2
02:30Глава МИД Украины объяснил ужесточение правил поездок граждан в Россию
02:12Ким Чен Ын сообщил военным о "сложной внутренней и внешней ситуации"
01:57ВМС Ливии задержали судно с турецким экипажем, сообщили в ЛНА
01:55Дубовицкая прокомментировала сообщения о возможной свадьбе Петросяна
01:40Астронавт-ветеран НАСА поиронизировал о готовности корабля Starliner
01:15В Берлине завершена операция на рождественском рынке
01:06Президент Бразилии сообщил, что у него не нашли рака кожи
00:59В Саратове умер полицейский, получивший огнестрельное ранение
00:53Выборы нового главы Абакана пройдут в воскресенье
00:48Шнуров высмеял участника шоу "Голос", оскорбившего Гагарину
00:40Водитель сгоревшего в центре Москвы автомобиля раскрыл подробности ДТП
00:37В Боливии партия Моралеса 29 декабря выберет кандидата на выборы
00:28СМИ: в Берлине полиция не обнаружила подозрительный предмет на рынке
00:21В российских городах пройдет церемония зажжения свечей на Хануку
00:16Главы еврейских общин России поздравили иудеев с Ханукой
23:52В ЕР обсудили ситуацию с экс-депутатом, подозреваемым в убийстве
23:49Российская армейская авиация провела два патрулирования в Сирии
23:47В центре Берлина перекрыли движение из-за подозрительного предмета
23:35МЧС предупредило москвичей о сильном тумане в ночь на воскресенье
Лента новостейМолния