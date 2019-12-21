В Ингушетии задержали местного жителя, палившего в воздух из автомата

НАЛЬЧИК, 21 дек – РИА Новости. Сотрудники полиции в Ингушетии задержали местного жителя, который вел бесцельную стрельбу в воздух из охолощенного автомата, сообщает региональное МВД.
"На углу улиц Осканова и Фрунзе в городе Карабулак из машины "ВАЗ-2106" под управлением 21-летнего жителя селения Троицкое были произведены выстрелы в воздух из охолощенного оружия", - говорится в сообщении.
Отмечается, что сотрудниками дорожно-патрульной службы автомобиль был незамедлительно остановлен. "В салоне автомобиля находился 27-летний местный житель, который и вел бесцельную стрельбу, нарушая общественный порядок на территории города", - уточняет МВД.
В отношении задержанного нарушителя составлен административный протокол, материал направлен в суд для принятия дальнейшего решения, ему грозит административный штраф в размере от 40 до 50 тысяч рублей.
"Транспортное средство и оружие изъяты", - подчеркивает министерство.
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