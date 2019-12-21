Соглашение с Киевом о транзите газа включает отказ от новых претензий

"Соглашение об урегулировании предусматривает отказ от новых претензий, отзыв арбитражных и судебных исков, по которым нет окончательных решений, выплату по принятому окончательному решению Стокгольмского арбитража", - добавил он. Как пояснил представитель "Газпрома", подлежащая к выплате сумма составляет около 2,9 миллиарда долларов с учетом пени.