Соглашение с Киевом о транзите газа включает отказ от новых претензий

МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. "Газпром" и "Нафтогаз", согласно подписанному накануне Россией и Украиной протоколу по газовому сотрудничеству, подпишут соглашение об урегулировании взаимных претензий, сообщил журналистам глава "Газпрома" Алексей Миллер и пояснил представитель компании.
"Соглашение об урегулировании предусматривает отказ от новых претензий, отзыв арбитражных и судебных исков, по которым нет окончательных решений, выплату по принятому окончательному решению Стокгольмского арбитража", - добавил он. Как пояснил представитель "Газпрома", подлежащая к выплате сумма составляет около 2,9 миллиарда долларов с учетом пени.
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"Газпром" и правительство Украины подпишут мировое соглашение о снятии претензии Антимонопольного комитета Украины", - также сообщил Миллер.