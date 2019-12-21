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Соглашение с Киевом о транзите газа включает отказ от новых претензий
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РИА Новости

Соглашение с Киевом о транзите газа включает отказ от новых претензий

13:16 21.12.2019 (обновлено: 13:58 21.12.2019)
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкГазодобывающее предприятие на Украине
Газодобывающее предприятие на Украине
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. "Газпром" и "Нафтогаз", согласно подписанному накануне Россией и Украиной протоколу по газовому сотрудничеству, подпишут соглашение об урегулировании взаимных претензий, сообщил журналистам глава "Газпрома" Алексей Миллер и пояснил представитель компании.
"Соглашение об урегулировании предусматривает отказ от новых претензий, отзыв арбитражных и судебных исков, по которым нет окончательных решений, выплату по принятому окончательному решению Стокгольмского арбитража", - добавил он. Как пояснил представитель "Газпрома", подлежащая к выплате сумма составляет около 2,9 миллиарда долларов с учетом пени.
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"Газпром" и правительство Украины подпишут мировое соглашение о снятии претензии Антимонопольного комитета Украины", - также сообщил Миллер.
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