Миллер раскрыл детали транзитного договора России и Украины

МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Транзит газа через Украину при установлении конкурентного тарифа составит 65 миллиардов кубометров в 2020 году и по 40 миллиардов в 2021-2024 годах, заявил глава "Газпрома" Транзит газа через Украину при установлении конкурентного тарифа составит 65 миллиардов кубометров в 2020 году и по 40 миллиардов в 2021-2024 годах, заявил глава "Газпрома" Алексей Миллер

"С "Оператором ГТС Украины" "Газпром" подпишет межоператорское соглашение, а НАК "Нафтогаз Украины" — транспортное соглашение на бронирование мощностей ГТС Украины. "Нафтогаз" выступит компанией — организатором транзита, тем самым принимая на себя риски переходного периода", — заявил он.

По словам Миллера, стороны могут рассмотреть возможность поставок газа с ценообразованием на базе немецкого хаба NCG.

Еврокомиссия в рамках нового соглашения по газовому сотрудничеству гарантирует соответствие транзита нормам ЕС, украинская сторона — независимость регулятора, защиту интересов заказчика транзита, предсказуемость и экономическую обоснованность тарифообразования.

Тарифы и прямые поставки

Алексей Оржель . Пакетные договоренности не включают пункт о прямых поставках газа Киеву, хотя в протоколе и зафиксирована возможность достижения соглашения по этому вопросу, отметил министр энергетики и защиты окружающей среды Украины

Что касается вопроса тарифа, то он вырастет.

"Также важно, учитывая то, что у нас есть определенное уменьшение гарантированных объемов транспортировки. Стороны понимают, что тариф должен расти. То есть будет некоторое увеличение тарифа на транспортировку, конечное определит регулятор. Есть четкое понимание сторон", — заявил Оржель.

Исковые претензии

Соглашение также предусматривает отказ от новых претензий, отзыв исков и выплату около 2,9 миллиарда долларов по решениям Стокгольмского арбитражного суда.

"В соответствии с протоколом по газовому сотрудничеству "Газпром" и "Нафтогаз" подпишут соглашение об урегулировании взаимных претензий по действующим контрактам, таким образом будет восстановлен баланс интересов сторон", — добавил Миллер.

С Киевом российская компания подпишет мировое соглашение о снятии претензии антимонопольного комитета Украины.

История спора

Россия и Украина с лета прошлого года пытались договориться по целому ряду газовых вопросов, главный из которых — транзит российского газа в Европу после 2019 года, когда истекает действующий контракт. При этом тема транзита обсуждалась вместе с неразрешенными судебными спорами "Газпрома" и "Нафтогаза" в Стокгольме и возможностью возобновления прямых поставок российского газа на Украину.