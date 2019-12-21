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2019-12-21T15:29+0300
https://ria.ru/20191221/1562675597.html
Миллер раскрыл детали транзитного договора России и Украины
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РИА Новости

Миллер раскрыл детали транзитного договора России и Украины

13:10 21.12.2019 (обновлено: 15:29 21.12.2019)
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© РИА Новости / СтрингерГазовое оборудование в Львовской области Украины
Газовое оборудование в Львовской области Украины
© РИА Новости / Стрингер
МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Транзит газа через Украину при установлении конкурентного тарифа составит 65 миллиардов кубометров в 2020 году и по 40 миллиардов в 2021-2024 годах, заявил глава "Газпрома" Алексей Миллер.
"С "Оператором ГТС Украины" "Газпром" подпишет межоператорское соглашение, а НАК "Нафтогаз Украины" — транспортное соглашение на бронирование мощностей ГТС Украины. "Нафтогаз" выступит компанией — организатором транзита, тем самым принимая на себя риски переходного периода", — заявил он.
По словам Миллера, стороны могут рассмотреть возможность поставок газа с ценообразованием на базе немецкого хаба NCG.
Логотип компании Газпром
Вчера, 13:33
"Газпром" и "Оператор ГТС Украины" готовят межоператорское соглашение
Еврокомиссия в рамках нового соглашения по газовому сотрудничеству гарантирует соответствие транзита нормам ЕС, украинская сторона — независимость регулятора, защиту интересов заказчика транзита, предсказуемость и экономическую обоснованность тарифообразования.

Тарифы и прямые поставки

Пакетные договоренности не включают пункт о прямых поставках газа Киеву, хотя в протоколе и зафиксирована возможность достижения соглашения по этому вопросу, отметил министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель.
Что касается вопроса тарифа, то он вырастет.
"Также важно, учитывая то, что у нас есть определенное уменьшение гарантированных объемов транспортировки. Стороны понимают, что тариф должен расти. То есть будет некоторое увеличение тарифа на транспортировку, конечное определит регулятор. Есть четкое понимание сторон", — заявил Оржель.
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Исковые претензии

Соглашение также предусматривает отказ от новых претензий, отзыв исков и выплату около 2,9 миллиарда долларов по решениям Стокгольмского арбитражного суда.
"В соответствии с протоколом по газовому сотрудничеству "Газпром" и "Нафтогаз" подпишут соглашение об урегулировании взаимных претензий по действующим контрактам, таким образом будет восстановлен баланс интересов сторон", — добавил Миллер.
С Киевом российская компания подпишет мировое соглашение о снятии претензии антимонопольного комитета Украины.
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История спора

Россия и Украина с лета прошлого года пытались договориться по целому ряду газовых вопросов, главный из которых — транзит российского газа в Европу после 2019 года, когда истекает действующий контракт. При этом тема транзита обсуждалась вместе с неразрешенными судебными спорами "Газпрома" и "Нафтогаза" в Стокгольме и возможностью возобновления прямых поставок российского газа на Украину.
Накануне страны договорились подписать пятилетний контракт о продолжении транзита голубого топлива через Украину.
Сотрудник газокомпрессорной станции
19 декабря, 02:54
История трехсторонних консультаций России, Украины и ЕК по газу
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Алексей МиллерГазпромРоссияУкраинаЭкономика
Популярные комментарии
Операция "Ы". Результат не заставит себя ждать. Спасибо Путину, за заботу об акционерах Газпрома. Господин Путин - вы не правы. Вам это выйдет боком.
21 декабря, 13:39
АБАлександр Баранов
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Зачем подписывать какие-то договора с оккупационной властью, которая контроллирует российский юго-западный регион "Украина"? Надо восстанавливать территориальную целостность России! Для начала организовать там референдумы о воссоединении с Россией. Стрелкову или другому достойному человеку предложить организовать воссоединение.
21 декабря, 13:32
Inna Kapp
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