"Газпром" и "Нафтогаз" подпишут соглашение об урегулировании претензий

Стокгольмский арбитраж в декабре 2017 года и феврале 2018 года вынес решения по спорам "Газпрома" и "Нафтогаза" в отношении контрактов на поставку и транзит газа, обязав в итоге российскую компанию выплатить украинской 2,56 миллиарда долларов. "Газпром" их обжаловал в марте 2018 года, а в мае потребовал полной отмены "транзитного" решения. Также в апреле 2018 года "Газпром" направил в Стокгольмский арбитраж документы на расторжение контрактов с "Нафтогазом" на поставку и транзит газа, действующих до конца 2019 года. Кроме того, антимонопольный комитет Украины оштрафовал "Газпром" почти на 7 миллиардов долларов, сочтя компанию злоупотребляющей монопольным положением на рынке транзита газа страны. Также, в апреле Киев подал жалобу в ЕК на антиконкурентное поведение "Газпрома", связанное со строительством "Северного потока-2" и якобы запретом на виртуальный реэкспорт.