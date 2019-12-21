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"Газпром" и "Нафтогаз" подпишут соглашение об урегулировании претензий
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РИА Новости

"Газпром" и "Нафтогаз" подпишут соглашение об урегулировании претензий

13:06 21.12.2019 (обновлено: 14:06 21.12.2019)
20106
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкЛоготип энергетической компании "Газпром"
Логотип энергетической компании Газпром
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. "Газпром" и "Нафтогаз", согласно подписанному накануне Россией и Украиной протоколу по газовому сотрудничеству, подпишут соглашение об урегулировании взаимных претензий, сообщил журналистам глава "Газпрома" Алексей Миллер и пояснил представитель компании.
"В соответствии с протоколом по газовому сотрудничеству "Газпром" и "Нафтогаз" подпишут соглашение об урегулировании взаимных претензий по действующим контрактам, таким образом будет восстановлен баланс интересов сторон", - сказал Миллер.
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"Газпром" и правительство Украины подпишут мировое соглашение о снятии претензии Антимонопольного комитета Украины", - также сообщил Миллер.
Стокгольмский арбитраж в декабре 2017 года и феврале 2018 года вынес решения по спорам "Газпрома" и "Нафтогаза" в отношении контрактов на поставку и транзит газа, обязав в итоге российскую компанию выплатить украинской 2,56 миллиарда долларов. "Газпром" их обжаловал в марте 2018 года, а в мае потребовал полной отмены "транзитного" решения. Также в апреле 2018 года "Газпром" направил в Стокгольмский арбитраж документы на расторжение контрактов с "Нафтогазом" на поставку и транзит газа, действующих до конца 2019 года. Кроме того, антимонопольный комитет Украины оштрафовал "Газпром" почти на 7 миллиардов долларов, сочтя компанию злоупотребляющей монопольным положением на рынке транзита газа страны. Также, в апреле Киев подал жалобу в ЕК на антиконкурентное поведение "Газпрома", связанное со строительством "Северного потока-2" и якобы запретом на виртуальный реэкспорт.
Ранее Россия в рамках переговоров по газовому вопросу с украиной предлагала "нулевой вариант" урегулирования споров, подразумевающий взаимный отказ от всех претензий. Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев насчитал суммарно претензий Киева к "Газпрому" на 22 миллиарда долларов и заявлял, что для их обнуления нужны встречные шаги российской стороны на сопоставимые суммы. В эту сумму входили почти 3 миллиарда долларов по Стокгольмскому решению, иск на еще 12 миллиардов долларов, штраф АМКУ к "Газпрому" на около 7 миллиардов долларов.
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Нафтогаз УкраиныАлексей МиллерГазпромРоссияУкраинаЭкономика
Популярные комментарии
Да уж.... Со своими гражданами проще бороться
21 декабря, 13:12
Владимир Кусуров
105117210
Слился! Т.е. заплатив окраине 3 млярда, экономический баланс будет восстановлен. А мы то думали, что баланс совсем в другом. Ну ладно, россияне привыкают, что у граждан и тех кто выше совсем разные интересы и соответственно балансы.
21 декабря, 13:50
Дик Котов
8640425
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