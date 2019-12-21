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В Совфеде ждут защиты задействованных в "Северном потоке — 2" компаний
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РИА Новости

В Совфеде ждут защиты задействованных в "Северном потоке — 2" компаний

12:59 21.12.2019
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© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкПредседатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев
Председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев
© РИА Новости / Нина Зотина
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Председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев. Архивное фото
МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Председатель комитета Совета Федерации Константин Косачев ожидает от руководств стран ЕС политических, юридических и финансовых действий по защите пострадавших от санкций США компаний, задействованных в "Северном потоке — 2".
"На мой взгляд, реакция европейских государств должна заключаться в защите европейскими правительствами своих задействованных в проекте компаний от односторонних действий США", - заявил Косачев РИА Новости.
Он отметил, что в настоящее время Швейцарская компания Allseas заявила, что будет ждать разъяснений от США по поводу санкций.
"На мой взгляд, руководство Швейцарии должно предпринять действия по защите интересов швейцарских компаний - и в политической, и в юридической, и в финансовой плоскости", - убеждён Косачев.
Председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков
12:48
Пушков прокомментировал санкции США против "Северного потока — 2"
Точно такие же действия, считает он, должно предпринять и руководство Германии.
Министерство финансов США 21 декабря выпустило разъяснение, в котором сообщило, что американские санкции против трубопроводов "Северный поток — 2"" и "Турецкий поток" вступили в силу немедленно и что США требуют от компаний, ведущих их прокладку, немедленно прекратить строительство. Компания Allseas, которая занимается прокладкой газопровода, приостановила работу, ожидая от американских властей разъяснений о том, как будут применяться санкции.
Проект "Северный поток — 2"" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии, участниками проекта, в частности, являются европейские компании. "Газпром" ранее неоднократно заявлял, что планируется достроить его в 2019 году. Против "Северного потока-2" активно выступают Украина, которая опасается потерять доходы от транзита российского газа, и ряд европейских стран, включая Польшу, Латвию и Литву, а также США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ. Они называют проект политическим и угрожающим энергобезопасности Европы. Российская сторона неоднократно заявляла, что проект "Северный поток — 2"" является абсолютно коммерческим и конкурентным, и указывала, что он не предполагает прекращения транзита российского газа через Украину в ЕС.
Северный поток - 2
23 мая 2017, 17:21
"Северный поток – 2"Проект "Северный поток - 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Подробнее о реализации этого проекта– в инфографике Ria.ru
12122001
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Санкции США против "Северного потока — 2"Северный поток — 2Турецкий потокКонстантин КосачевГерманияСШАВ мире
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