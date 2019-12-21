Эксперт оценил договоренности России и Украины по газу

"Газовая, экономическая война рано или поздно заканчивается. В данном случае это решение выгодно и Европе, и России, и Украине, потому что все от этого только в плюсе. Упертая позиция со стороны Украины привела бы к непоставкам газа в Европу, к международным осложнениям. В данном случае я думаю, (президент Украины Владимир - ред.) Зеленский понял, что если зимой в Украине не будет тепла и газа, то это ударит по нему. Я думаю, он пошел на это соглашение из прагматических соображений, это действительно выгодно", - сказал эксперт РИА Новости.