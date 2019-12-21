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Эксперт оценил договоренности России и Украины по газу
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РИА Новости

Эксперт оценил договоренности России и Украины по газу

12:44 21.12.2019
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© РИА Новости / СтрингерРабочий на газовой станции на Украине
Рабочий на газовой станции на Украине
© РИА Новости / Стрингер
Рабочий на газовой станции на Украине . Архивное фото
МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Договоренности России и Украины о продлении транзита газа можно считать позитивным знаком для двусторонних отношений, считает президент центра социальных и политических исследований "Аспект" Георгий Федоров.
Ранее вице-премьер Дмитрий Козак заявил, что в пятницу переговоры по газу завершились взаимовыгодными решениями для России, Украины и ЕС. По его словам, транзит через Украину продолжится, до Нового года ожидается подписание нового пятилетнего контракта. Также он заявил, что стороны урегулировали все взаимные претензии между "Газпромом" и "Нафтогазом", между правительством Украины и "Газпромом", больше судебных исков, судебных споров, взаимных претензий не будет.
"Газовая, экономическая война рано или поздно заканчивается. В данном случае это решение выгодно и Европе, и России, и Украине, потому что все от этого только в плюсе. Упертая позиция со стороны Украины привела бы к непоставкам газа в Европу, к международным осложнениям. В данном случае я думаю, (президент Украины Владимир - ред.) Зеленский понял, что если зимой в Украине не будет тепла и газа, то это ударит по нему. Я думаю, он пошел на это соглашение из прагматических соображений, это действительно выгодно", - сказал эксперт РИА Новости.
Сотрудник газокомпрессорной станции в Украине
11:56
Источник раскрыл новые подробности договора с Украиной по газу
России же в свою очередь выгодно, чтобы транзит газа через Украину в Европу проходил без проблем, добавил Федоров.
"Мне кажется, это позитивный шаг. Потому что все ждали, что сейчас опять будут опять какие-то политические соображения, а так по кирпичику можно говорить о нормализации взаимоотношений. Мы понимаем, что этот газовый вопрос всегда был очень конфликтным, а то, что смогли договориться в срок – это позитивный знак для российско–украинских отношений", - подчеркнул он.
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Георгий ФедоровДмитрий КозакРоссияУкраинаЭкономика
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