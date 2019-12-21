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В Гонконге с июня задержали 80 учителей за противоправную деятельность
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РИА Новости

В Гонконге с июня задержали 80 учителей за противоправную деятельность

12:35 21.12.2019
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© AP Photo / Ng Han GuanПротесты в Гонконге
Протесты в Гонконге
© AP Photo / Ng Han Guan
Протесты в Гонконге . Архивное фото
ПЕКИН, 21 дек – РИА Новости. Полиция Гонконга за почти семь месяцев антиправительственных протестов задержала 80 учителей за противоправные действия, говорится в сообщении департамента образования администрации специального административного района.
Помимо этого, ведомство получило 123 жалобы на поведение преподавателей, разбирательства по 74 из них уже завершены. Большинство жалоб поступили с обвинениями в адрес учителей за разжигающие ненависть и подстрекающие к дискриминации высказывания в сети, а также за неподобающие учебные материалы. Пятерым учителям сделаны выговоры, семи – предупреждения.
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Глава ведомства Ян Жуньсюн на этой неделе направил в школы города два письма, в первом содержались разъяснения требований и стандартов поведения преподавателей и учащихся, а также призыв к школьникам и студентам не участвовать в противоправной деятельности. Во втором письме Ян Жуньсюн объяснил учебным заведениям требования ведомства относительно того, какие действия школы должны предпринимать в отношении попавших под подозрение правоохранительных органов учащихся и преподавателей. В частности, указывается, что преподавателей стоит отстранить от занятий до тех пор, пока не доказана их невиновность. Также среди наказаний значится понижение в должности, отсрочка повышения зарплаты, а в случае серьезных нарушений – лишение лицензии преподавателя и увольнение.
В департаменте образования сообщили также, что почти 1 тысячи задержанных за время протестов еще не исполнилось 18 лет.
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"Я надеюсь, что студенты поймут одну простую вещь: нарушение закона – это нарушение закона, если вы на это идете, вам придется нести соответствующую юридическую ответственность, и последствия могут быть очень серьезными", - заявил Ян Жуньсюн, слова которого приводятся в заявлении.
Массовые протесты, спровоцированные рассмотрением законопроекта об экстрадиции, проходят в Гонконге с начала июня, после масштабных акций протеста власти Гонконга пошли на уступки, и в начале октября законопроект был полностью отозван. Тем не менее протесты не прекратились, они стали малочисленными, но более ожесточенными. За полгода в Гонконге прошли свыше 900 демонстраций, маршей, протестов, за это время более 5,8 тысячи человек были задержаны, обвинения по различным статьям предъявлены 932 участникам протестов.
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Протесты в ГонконгеГонконгКитайВ мире
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