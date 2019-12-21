В "Нафтогазе" назвали санкции США против Nord Stream 2 лучшим подарком

КИЕВ, 21 дек – РИА Новости. Глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев назвал подписание президентом США Дональдом Трампом оборонного бюджета на 2020 год, куда включены санкции против "Северного потока — 2" и военная помощь Украине, лучшим предновогодним подарком для всех.
Ранее Трамп подписал оборонный бюджет США, который среди прочего предполагает санкции против "Северного потока — 2". Компания Allseas, которая занимается прокладкой газопровода, приостановила работу, ожидая от американских властей разъяснений о том, как будут применяться санкции.
"Так выглядит лучший предновогодний подарок для всех нас", - написал Коболев на странице в Facebook в субботу, опубликовав скриншоты трансляции подписания оборонного бюджета США и сообщения компании Allseas, которая прокладывает трубы для "Северного потока — 2", о приостановке работ.
30 сентября, 11:18"Северный поток — 2"