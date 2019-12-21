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Посадка самолета с загоревшимся двигателем в Японии попала на видео
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РИА Новости

Посадка самолета с загоревшимся двигателем в Японии попала на видео

12:20 21.12.2019
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МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. В Сети появилось видео вынужденной посадки самолета Boeing 767 японской авиакомпании ANA (All Nippon Airways) в аэропорту вылета.
Ранее стало известно, что лайнер, вылетевший рейсом 246 из аэропорта Фукуока в аэропорт Ханэда в Токио, из-за возгорания в правом двигателе вернулся в аэропорт Фукуока спустя час после взлета.
На борту находилось 270 пассажиров и восемь членов экипажа, они не пострадали.
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