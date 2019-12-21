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В Новой Москве один человек погиб в ДТП
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РИА Новости

В Новой Москве один человек погиб в ДТП

12:05 21.12.2019
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
МОСКВА, 21 дек – РИА Новости. Один человек погиб, второй пострадал в результате ДТП в Новой Москве, когда автомобиль врезался в ограждение, сообщили в пресс-службе столичной ГИБДД.
"На 23-м километре Калужского шоссе водитель легкового автомобиля не справился с управлением и врезался в ограждение", - сказал собеседник агентства.
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16 июня 2017, 12:36
Что делать в случае ДТПВ России на дорогах ежегодно происходит более 150 тысяч аварий. Подробнее о том, как действовать в случае ДТП, – в инфографике Ria.ru.
В ДТП погиб один человек, второй получил травмы. Обстоятельства дорожной аварии выясняются.
По сообщению пресс-службы департамента ГОЧСиПБ, экипаж дежурного санитарного вертолета Московского авиационного центра вылетел по вызову в поселок Газопровод, где произошло данное ДТП. Пострадавший оказался заблокирован в автомобиле. После деблокации молодого человека, вертолетом его эвакуировали в специализированное лечебное учреждение Москвы. На борту его сопровождала авиамедицинская бригада, поддерживая и контролируя состояние.
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