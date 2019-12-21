В Сирию за сутки вернулись более тысячи беженцев

"За прошедшие сутки в Сирийскую Арабскую Республику с территорий иностранных государств возвратились 1063 беженца, в том числе из Ливана через пункты пропуска "Джейдет-Ябус", "Телль-Калах" – 393 человека (женщин – 118, детей – 200), из Иордании через пункт пропуска "Насиб" – 670 человек (женщин – 201, детей – 342)", - говорится в тексте бюллетеня.

Добавляется, что инженерные подразделения ВС Сирии за сутки выполнили задачи по разминированию местности и объектов в Дамаске и Земрине (провинция Дераа). Отмечается, что в места постоянного проживания в течение суток вернулись четыре беженца. За сутки специалисты разминировали 1,8 гектара территории, обнаружено и уничтожено 27 взрывоопасных предметов.