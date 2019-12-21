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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2019-12-21T11:34+0300
https://ria.ru/20191221/1562673707.html
В Сирию за сутки вернулись более тысячи беженцев
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РИА Новости

В Сирию за сутки вернулись более тысячи беженцев

11:34 21.12.2019
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© РИА Новости / Михаил Алаеддин / Перейти в фотобанкПограничный переход "Насиб" на границе с Иорданией
Пограничный переход Насиб на границе с Иорданией
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
Перейти в фотобанк
Пограничный переход "Насиб" на границе с Иорданией. Архивное фото
МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Более тысячи сирийских беженцев вернулись в Сирию с территорий иностранных государств за минувшие сутки, говорится в информационном бюллетене российского центра по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев.
"За прошедшие сутки в Сирийскую Арабскую Республику с территорий иностранных государств возвратились 1063 беженца, в том числе из Ливана через пункты пропуска "Джейдет-Ябус", "Телль-Калах" – 393 человека (женщин – 118, детей – 200), из Иордании через пункт пропуска "Насиб" – 670 человек (женщин – 201, детей – 342)", - говорится в тексте бюллетеня.
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Добавляется, что инженерные подразделения ВС Сирии за сутки выполнили задачи по разминированию местности и объектов в Дамаске и Земрине (провинция Дераа). Отмечается, что в места постоянного проживания в течение суток вернулись четыре беженца. За сутки специалисты разминировали 1,8 гектара территории, обнаружено и уничтожено 27 взрывоопасных предметов.
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