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Культура
2019-12-21T11:31+0300
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Медведев поздравил балерину Грачеву с юбилеем
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РИА Новости

Медведев поздравил балерину Грачеву с юбилеем

11:31 21.12.2019
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© РИА Новости / Михаил Фомичев / Перейти в фотобанкБалерина Надежда Грачева
Балерина Надежда Грачева
© РИА Новости / Михаил Фомичев
Перейти в фотобанк
Балерина Надежда Грачева. Архивное фото
МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Премьер министр РФ Дмитрий Медведев поздравил балерину и балетмейстера-репетитора Большого театра Надежду Грачеву с юбилеем, отметив, что она покорила лучшие сцены мира хореографическим мастерством, телеграмма опубликована на сайте кабмина.
Медведев отметил, что вся жизнь Грачевой посвящена балетному искусству, которому она учились у выдающихся педагогов Софьи Головкиной, Галины Улановой, Марины Кондратьевой. По словам премьера, они помогли ей раскрыть свой уникальный талант, а главное - передали свою любовь к танцу.
"Долгие годы Вы блистали на подмостках Большого театра, покорили лучшие сцены мира виртуозным хореографическим мастерством, грацией, экспрессией. Миллионы зрителей аплодировали Вашим Никии и Одетте-Одиллии, Медоре, Китри и Эгине в постановках Юрия Григоровича. В каждом выступлении – удивительная музыкальность, яркие чувства, воплощенные в танце", - приводятся слова Медведева в тексте телеграммы.
Он также отметил, что Грачева является примером для нового поколения артистов, а ее воспитанники признаются, что брать уроки мастерства у такого балетмейстера-репетитора - настоящая удача.
Президент РФ Владимир Путин на юбилейном вечере композитора, народной артистки СССР Александры Пахмутовой, в Большом театре России. 10 ноября 2019
10 ноября, 21:49Культура
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КультураБольшой театрДмитрий Медведев
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