Медведев поздравил балерину Грачеву с юбилеем

Медведев отметил, что вся жизнь Грачевой посвящена балетному искусству, которому она учились у выдающихся педагогов Софьи Головкиной, Галины Улановой, Марины Кондратьевой. По словам премьера, они помогли ей раскрыть свой уникальный талант, а главное - передали свою любовь к танцу.