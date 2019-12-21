Медведев поздравил балерину Грачеву с юбилеем

МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Премьер министр РФ Дмитрий Медведев поздравил балерину и балетмейстера-репетитора Большого театра Надежду Грачеву с юбилеем, отметив, что она покорила лучшие сцены мира хореографическим мастерством, телеграмма опубликована на сайте кабмина.
Медведев отметил, что вся жизнь Грачевой посвящена балетному искусству, которому она учились у выдающихся педагогов Софьи Головкиной, Галины Улановой, Марины Кондратьевой. По словам премьера, они помогли ей раскрыть свой уникальный талант, а главное - передали свою любовь к танцу.
"Долгие годы Вы блистали на подмостках Большого театра, покорили лучшие сцены мира виртуозным хореографическим мастерством, грацией, экспрессией. Миллионы зрителей аплодировали Вашим Никии и Одетте-Одиллии, Медоре, Китри и Эгине в постановках Юрия Григоровича. В каждом выступлении – удивительная музыкальность, яркие чувства, воплощенные в танце", - приводятся слова Медведева в тексте телеграммы.
Он также отметил, что Грачева является примером для нового поколения артистов, а ее воспитанники признаются, что брать уроки мастерства у такого балетмейстера-репетитора - настоящая удача.