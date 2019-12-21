140 лет со дня рождения Иосифа Сталина

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Со дня рождения Иосифа Виссарионовича Сталина (Джугашвили) прошло 140 лет. Сталин был лидером Советского государства с конца 1920 годов до своей смерти 5 марта 1953 года. Его нет в живых уже 66 лет, но споры вокруг этой исторической личности не утихают по сей день.