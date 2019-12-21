В ДНР оценили заявление МИД Украины о "принуждении к миру" в Донбассе

ДОНЕЦК, 21 дек - РИА Новости. Министр иностранных дел самопровозглашенной Донецкой народной республики Наталья Никонорова назвала заявление МИД Украины о "принуждении к миру" призывом к военному нападению на Донбасс силами западных стран.
Накануне в ходе часа вопросов правительству замглавы МИД Украины Василий Боднар заявил о возможности проведения в Донбассе операции "по принуждению к миру" с привлечением международных сил. По его словам, это должна быть миссия, в полномочиях которой будет "приведение сторон к прекращению огня", а также "контроль за ситуацией на всей территории (Донбасса), а не на линии разграничения".
"Заявление представителей украинского внешнеполитического ведомства о "принуждении к миру" в рамках введения миротворческой миссии - это, фактически, призыв военного нападения на Донбасс силами западных стран", - говорится в сообщении, распространенном пресс-службой МИД ДНР.
Никонорова также предупредила руководство Украины о том, что республика готова ответить, если Киев попытается реализовать силовой сценарий в Донбассе.
"Мы готовы на это ответить. Но в данном случае предупреждаем - новые "котлы", скорее всего, станут для Украины последними",- сказала Никонорова.
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Она подчеркнула, что если руководство Украины хочет решить конфликт мирным путем, это можно сделать только выполняя Минские соглашения.
"Мы также советуем украинским властям не забывать, что выбор ими военного сценария повлечет полную ответственность Украины за срыв Минских соглашений со всеми вытекающими последствиями в виде санкций и других мер со стороны стран-гарантов и ООН", - сказал Никонорова.
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