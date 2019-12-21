В ДНР оценили заявление МИД Украины о "принуждении к миру" в Донбассе

ДОНЕЦК, 21 дек - РИА Новости. Министр иностранных дел самопровозглашенной Донецкой народной республики Министр иностранных дел самопровозглашенной Донецкой народной республики Наталья Никонорова назвала заявление МИД Украины о "принуждении к миру" призывом к военному нападению на Донбасс силами западных стран.

Накануне в ходе часа вопросов правительству замглавы МИД Украины Василий Боднар заявил о возможности проведения в Донбассе операции "по принуждению к миру" с привлечением международных сил. По его словам, это должна быть миссия, в полномочиях которой будет "приведение сторон к прекращению огня", а также "контроль за ситуацией на всей территории (Донбасса), а не на линии разграничения".

"Заявление представителей украинского внешнеполитического ведомства о "принуждении к миру" в рамках введения миротворческой миссии - это, фактически, призыв военного нападения на Донбасс силами западных стран", - говорится в сообщении, распространенном пресс-службой МИД ДНР.

Никонорова также предупредила руководство Украины о том, что республика готова ответить, если Киев попытается реализовать силовой сценарий в Донбассе.

"Мы готовы на это ответить. Но в данном случае предупреждаем - новые "котлы", скорее всего, станут для Украины последними",- сказала Никонорова.

Она подчеркнула, что если руководство Украины хочет решить конфликт мирным путем, это можно сделать только выполняя Минские соглашения