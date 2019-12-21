Регионам одобрили распределение трансфертов на развитие транспорта

МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Правительство РФ на заседании в четверг одобрило распределение межбюджетных трансфертов регионам России на госпрограмму "Развитие транспортной системы" и нацпроект "Безопасные и качественные автомобильные дороги" (БКАД) на 2020-2022 годы, сообщается на сайте кабмина.

"Принять проект распоряжения Правительства Российской Федерации по данному вопросу", - говорится в сообщении.

Проект распоряжения правительства предусматривает распределение межбюджетных трансфертов 56 субъектам РФ для автоматизации процессов управления дорожным движением в городских агломерациях с населением свыше 300 тысяч человек в рамках госпрограммы "Развитие транспортной системы" на 2020-2022 годы в объеме 8,4 миллиарда рублей ежегодно.

Кроме того, пяти субъектам РФ в 2020 году планируется распределить 2,81 миллиарда рублей, шести в 2021 году - 16,164 миллиарда и четырём в 2022 году - 20,188 миллиарда рублей на развитие инфраструктуры дорожного хозяйства, обеспечивающей транспортную связанность между центрами экономического роста.

Также 41 субъекту РФ из нераспределенного резерва на обеспечение дорожной деятельности в рамках БКАД на 2020 год планируется направить 6,298 миллиарда рублей.