Регионам одобрили распределение трансфертов на развитие транспорта

МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Правительство РФ на заседании в четверг одобрило распределение межбюджетных трансфертов регионам России на госпрограмму "Развитие транспортной системы" и нацпроект "Безопасные и качественные автомобильные дороги" (БКАД) на 2020-2022 годы, сообщается на сайте кабмина.
"Принять проект распоряжения Правительства Российской Федерации по данному вопросу", - говорится в сообщении.
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Проект распоряжения правительства предусматривает распределение межбюджетных трансфертов 56 субъектам РФ для автоматизации процессов управления дорожным движением в городских агломерациях с населением свыше 300 тысяч человек в рамках госпрограммы "Развитие транспортной системы" на 2020-2022 годы в объеме 8,4 миллиарда рублей ежегодно.
Кроме того, пяти субъектам РФ в 2020 году планируется распределить 2,81 миллиарда рублей, шести в 2021 году - 16,164 миллиарда и четырём в 2022 году - 20,188 миллиарда рублей на развитие инфраструктуры дорожного хозяйства, обеспечивающей транспортную связанность между центрами экономического роста.
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Также 41 субъекту РФ из нераспределенного резерва на обеспечение дорожной деятельности в рамках БКАД на 2020 год планируется направить 6,298 миллиарда рублей.
Помимо этого, согласно проекту распоряжения, 40 регионам на обеспечение дорожной деятельности в рамках целевой программы "Содействие развитию автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения" в 2020 году будет распределено 10,391 миллиарда рублей, в 2021 году - 74,744 миллиарда и в 2022 году - 69,034 миллиарда.