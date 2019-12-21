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Правительство выделило восьми субъектам 2,2 миллиарда рублей дотаций
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РИА Новости

Правительство выделило восьми субъектам 2,2 миллиарда рублей дотаций

10:54 21.12.2019
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваДом правительства РФ
Дом правительства РФ
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Правительство РФ на заседании в четверг одобрило распределение 2,2 миллиарда рублей дотациями из федерального бюджета восьми субъектам федерации для обеспечения сбалансированности их бюджетов, сообщается на сайте кабинета министров.
"Принять проект распоряжения Правительства Российской Федерации по данному вопросу", - говорится в сообщении.
Проектом распоряжения предусматривает распределение в 2019 году из федерального бюджета бюджетам восьми субъектов Российской Федерации (республики Карелия, Калмыкия, Марий Эл, Мордовия, Тыва, Хакасия, Магаданская область и Еврейская автономная область) дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов субъектов Российской Федерации в объеме 2,2 миллиарда рублей.
Уточняется, что деньги предлагается направить на финансовое обеспечение первоочередных расходов бюджетов этих регионов, в том числе на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы.
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с председателем Счетной палаты РФ Алексеем Кудриным. 11 декабря 2019
11 декабря, 22:24
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Ранее в декабре вице-премьер РФ Виталий Мутко на совещании, посвящённом подготовке субъектов федерации к осенне-зимнему периоду, заявил, что до конца года регионам будет направлено 49 миллиардов рублей на обеспечение сбалансированности бюджетов.
Кроме того, правительство одобрило выделение Минфину РФ 396,6 миллиона рублей для дотации Бурятии на компенсацию организациям ЖКХ расходов, связанных с ростом цен на мазут и уголь, а также на компенсацию выпадающих доходов в связи со сверхнормативными потерями и недополученными доходами из-за снижения полезного отпуска в сфере теплоснабжения.
Как отмечается, средства будут выделены в рамках подпрограммы "Выравнивание финансовых возможностей бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов" госпрограммы "Развитие федеративных отношений и создание условий для эффективного и ответственного управления региональными и муниципальными финансами".
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