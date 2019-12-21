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2019-12-21T10:49+0300
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Россия и Япония могут обойтись и без мирного договора, считает эксперт
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РИА Новости

Россия и Япония могут обойтись и без мирного договора, считает эксперт

10:49 21.12.2019
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкГосударственные флаги России и Японии
Государственные флаги России и Японии
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
Государственные флаги России и Японии. Архивное фото
ТОКИО, 21 дек - РИА Новости. Россия и Япония могут развивать отношения и без мирного договора, связи между двумя странами уже развиваются вне зависимости от результатов переговоров по мирному договору, считает известный в Японии специалист по России профессор университета Цукуба, политолог Ицуро Накамура.
"Я не вижу острой необходимости в мирном договоре, возможно, он даже и не нужен. Многие страны в мире создают добрые и доверительные отношения без мирного договора. Экономические и культурные связи между нашими странами расширяются и без перспектив по мирному договору. Так, например, с конца марта следующего года появится много новых рейсов между РФ и Японией. Беда в том, что вопрос мирного договора упирается в территориальные вопросы. Я думаю, что пока мы будем двигаться без мирного договора, а потом будем думать о Курильских островах", - сказал Накамура РИА Новости, комментируя высказывание российского президента о том, что между Россией и Японией существуют доверительные отношения, несмотря на то, что решение по мирному договору пока не найдено.
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При этом профессор понимает озабоченность российской стороны военным сотрудничеством Японии и США в контексте Курильских островов. На пресс-конференции Путин заявил, что Россия не может не учитывать военное сотрудничество США и Японии, в том числе в контексте Курил.
"Вопрос в том, что на Окинаве идет строительство новой военной базы. И это несмотря на протесты местного населения, которое выступает против американских баз на этом острове. Японское правительство игнорирует эти протесты. Японское правительство не намерено сокращать американские военные базы. Возможно даже укрепление военного сотрудничества между США и Японией в связи с угрозами, исходящими со стороны Китая и КНДР. Поэтому Путин беспокоится, что японское правительство не исключает возможность размещения военных баз даже на Курилах (в случае заключения мирного договора и решения вопроса по Курилам - Прим. ред.)", - подчеркнул эксперт.
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Отношения России и Японии долгие годы омрачает отсутствие мирного договора. Япония претендует на острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. В 1956 году СССР и Япония подписали Совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора, а судьба Кунашира и Итурупа не затрагивалась. СССР рассчитывал, что Совместная декларация поставит точку в споре, Япония же считала документ лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова. Последующие переговоры ни к чему не привели, мирный договор по окончании Второй мировой войны так и не был подписан. Серьезное противодействие тогда возникло и со стороны США, которые пригрозили, что если Япония согласится на передачу России только двух из четырех островов, это скажется на процессе возвращения оккупированной Окинавы под японский суверенитет (Соглашение о возвращении Окинавы Японии вступило в силу в 1972 году). Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет РФ над ними сомнению не подлежит.
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ на пресс-конференции по итогам встречи в Москве
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Межгосударственные отношения России и Японии
В ноябре прошлого года в Сингапуре по итогам встречи между Путиным и Абэ японский премьер заявил, что стороны договорились ускорить переговорный процесс по мирному договору на основе Совместной советско-японской декларации 1956 года. Это стало серьезной уступкой со стороны Японии, так как до сих пор ее официальной позицией было требование возвращения Кунашира, Итурупа, Шикотана и Хабомаи.
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Обсуждение мирного договора России и ЯпонииЯпонияРоссияВ мире
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