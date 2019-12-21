Потанин оправдал экономические реформы 1990-х годов

"Многие люди ностальгируют по Советскому Союзу из-за той власти, которая у него была. Нас не везде любили, но нас уважали. Несмотря на то что для многих по-прежнему живы коммунистические идеалы, не стоит забывать, что основная причина развала СССР была экономическая. Советский союз просто обанкротился", — заключил Потанин.