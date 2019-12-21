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2019-12-21T11:21+0300
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Потанин оправдал экономические реформы 1990-х годов
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РИА Новости

Потанин оправдал экономические реформы 1990-х годов

10:43 21.12.2019 (обновлено: 11:21 21.12.2019)
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкГенеральный директор - председатель правления ГМК "Норильский никель" Владимир Потанин
Генеральный директор - председатель правления ГМК Норильский никель Владимир Потанин
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Глава компании "Норникель" Владимир Потанин сравнил экономические реформы 1990-х годов с лекарством или болезненной операцией.
"Частная собственность должна была стать лекарством, единственной альтернативой потерпевшему крах госуправлению. Эффективные собственники не появляются из ниоткуда, государственные активы должны были передаваться в частные руки", — заявил он в интервью Bloomberg.
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Глава "Норникеля" признал, что собственность была распределена неравномерно, но подчеркнул, что до появления залоговых аукционов рабочим на фабриках и заводах могли месяцами задерживать зарплату. Теперь же им предлагают не только высокие оклады, но и хорошие социальные программы, добавил он.

"Многие люди ностальгируют по Советскому Союзу из-за той власти, которая у него была. Нас не везде любили, но нас уважали. Несмотря на то что для многих по-прежнему живы коммунистические идеалы, не стоит забывать, что основная причина развала СССР была экономическая. Советский союз просто обанкротился", — заключил Потанин.

Владимир Потанин — один из богатейших людей в мире. По оценкам Forbes, в 2019 году его состояние оценивалось в 18 миллиардов долларов.
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НорникельВладимир ПотанинВ миреЭкономика
Популярные комментарии
Благодаря этим "реформам" все, что годами строили миллионы людей внезапно стало принадлежать таким, как Потанин.
21 декабря, 11:14
Юрий Толстый
66001102
Эффективных собственников не бывает. Есть те кто ближе стоял к кормушке и имел возможность забрать себе все и все остальные, которые после "реформ" проведенных в 90-е лишились даже тех крох которые они имели.
21 декабря, 10:48
JCJonnJr Carter
4200500
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