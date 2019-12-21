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Захарова прокомментировала санкции против "Северного потока — 2"
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РИА Новости

Захарова прокомментировала санкции против "Северного потока — 2"

10:36 21.12.2019 (обновлено: 12:47 21.12.2019)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкУчасток строительства газопровода "Северный поток-2" в Ленинградской области
Участок строительства газопровода Северный поток-2 в Ленинградской области
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова после введения американских санкций против трубопроводов "Северный поток — 2" и "Турецкий поток" обратила внимание на то, что страна с госдолгом в 22 триллиона долларов запрещает другим развивать свою экономику.
Она написала в Facebook, что "идеология жизни взаймы", которой придерживается Вашингтон, не выдержала конкуренции.
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"Скоро потребуют немедленно прекратить дышать. И ведь многие выполнят", — добавила она.
Американские санкции против трубопроводов "Северный поток — 2" и "Турецкий поток" вступили в силу в ночь на субботу. США требуют от причастных к проекту компаний прекратить все работы.
Проект "Северный поток— 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.
Северный поток - 2
23 мая 2017, 17:21
"Северный поток – 2"Проект "Северный поток - 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Подробнее о реализации этого проекта– в инфографике Ria.ru
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Спортсмены и команды
Санкции США против "Северного потока — 2"Северный поток — 2Мария ЗахароваРоссияСШАВ мире
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