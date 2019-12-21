Захарова прокомментировала санкции против "Северного потока — 2"

МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова после введения американских санкций против трубопроводов "Северный поток — 2" и "Турецкий поток" обратила внимание на то, что страна с госдолгом в 22 триллиона долларов запрещает другим развивать свою экономику.
Она написала в Facebook, что "идеология жизни взаймы", которой придерживается Вашингтон, не выдержала конкуренции.
"Скоро потребуют немедленно прекратить дышать. И ведь многие выполнят", — добавила она.
Американские санкции против трубопроводов "Северный поток — 2" и "Турецкий поток" вступили в силу в ночь на субботу. США требуют от причастных к проекту компаний прекратить все работы.
Проект "Северный поток— 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.