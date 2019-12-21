В Волгоградской области автобус столкнулся с КамАЗом

ВОЛГОГРАД, 21 дек – РИА Новости. Заказной автобус с 57 гражданами Узбекистана столкнулся с грузовиком КамАЗ на трассе в Волгоградской области, пять человек пострадали, сообщил РИА Новости представитель ГУ МВД по региону Антон Корнаухов.
По информации полиции, ЧП произошло в субботу около 9.20 по местному времени (8.20 мск) в Чернышковском районе Волгоградской области. Граждане Узбекистана следовали на автобусе в пункт пропуска в Саратовский области.
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"На автодороге "А-260" водитель заказного автобуса, выезжая со второстепенной дороги, не предоставил преимущество и совершил столкновение с автомобилем "КамАЗ", двигавшимся по главной дороге, после чего автобус съехал в кювет.... В результате ДТП за медицинской помощью обратились пятеро человек, они доставлены в Чернышковскую ЦРБ", - сообщил РИА Новости Корнаухов.
По словам собеседника агентства, на месте работают следователи и экстренные службы, решается вопрос о размещении пассажиров автобуса в пункте временного размещения в одной из местных школ. Также к месту ДТП выехали руководители областной ГАИ и управления по вопросам миграции.