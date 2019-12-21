В Волгоградской области автобус столкнулся с КамАЗом

Последствия ДТП с участием автобуса и КамАЗа в Чернышковском районе Волгоградской области

© Фото : ГУ МВД России по Волгоградской области Последствия ДТП с участием автобуса и КамАЗа в Чернышковском районе Волгоградской области

ВОЛГОГРАД, 21 дек – РИА Новости. Заказной автобус с 57 гражданами Узбекистана столкнулся с грузовиком КамАЗ на трассе в Заказной автобус с 57 гражданами Узбекистана столкнулся с грузовиком КамАЗ на трассе в Волгоградской области , пять человек пострадали, сообщил РИА Новости представитель ГУ МВД по региону Антон Корнаухов.

По информации полиции, ЧП произошло в субботу около 9.20 по местному времени (8.20 мск) в Чернышковском районе Волгоградской области. Граждане Узбекистана следовали на автобусе в пункт пропуска в Саратовский области.

"На автодороге "А-260" водитель заказного автобуса, выезжая со второстепенной дороги, не предоставил преимущество и совершил столкновение с автомобилем "КамАЗ", двигавшимся по главной дороге, после чего автобус съехал в кювет.... В результате ДТП за медицинской помощью обратились пятеро человек, они доставлены в Чернышковскую ЦРБ", - сообщил РИА Новости Корнаухов.