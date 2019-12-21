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Правительство одобрило новые штрафы за публикации о наркотиках в Сети
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РИА Новости

Правительство одобрило новые штрафы за публикации о наркотиках в Сети

10:17 21.12.2019
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CC0 / StockSnap / Ноутбук
Ноутбук
CC0 / StockSnap /
Ноутбук. Архивное фото
МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Правительство России на заседании в четверг одобрило введение новых штрафов за размещение в интернете запрещенной информации о наркотиках, сообщается на сайте кабмина.
Законопроектом предлагается ввести отдельный квалифицирующий признак в статью об административных правонарушениях, предусмотрев повышенные штрафы для владельцев интернет-ресурсов, пропагандирующих наркотики.
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"Одобрить проект федерального закона "О внесении изменений в Кодекс РФ об административных правонарушениях в части установления ответственности за размещение (распространение) запрещённой информации о наркотических средствах и психотропных веществах с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и внести его в Государственную Думу в установленном порядке", - говорится в сообщении.
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