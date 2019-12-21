Правительство одобрило новые штрафы за публикации о наркотиках в Сети

"Одобрить проект федерального закона "О внесении изменений в Кодекс РФ об административных правонарушениях в части установления ответственности за размещение (распространение) запрещённой информации о наркотических средствах и психотропных веществах с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и внести его в Государственную Думу в установленном порядке", - говорится в сообщении.