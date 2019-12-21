Эксперты рассказали, с чем не стоит сочетать игристые вина

МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Эксперты в беседе с "Вечерней Москвой" дали рекомендации, с какими закусками можно, а с какими нельзя сочетать игристые вина.
Врач-диетолог Елена Соломатина рекомендовала не закусывать шампанское квашеной капустой, грибами, а также острыми и маринованными продуктами. Кроме того, с этим напитком не стоит употреблять шпоры или свиную рульку с капустой.
К сухим и кислым винам, по словам Соломатиной, не подойдут киви и грейпфрут, а также тяжелые блюда: мясо гуся или утки, а также салаты с майонезом, в том числе и оливье.
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С шампанским, по словам диетолога, не сочетаются и такие закуски для водки, как селедка под шубой и холодец.
Директор школы сомелье Эркин Тузмухамедов порекомендовал не закусывать шампанское и белые игристые вина сыром. Также со сладкими винами не стоит есть шоколад, так как, по словам сомелье, будет слишком приторно.
Тузмухамедов предложил употреблять с шампанским и сладкими винами морепродукты, а также черную икру.
"Сладкие вина отлично сочетаются с креветкой и даже с воблой. Многие считают, что это дикое сочетание, но это отличная комбинация", — отметил он.
Соломатина рекомендовала закусывать эти напитки нежирной телятиной, икрой и морепродуктами, а также легкими десертами и некислыми фруктами.