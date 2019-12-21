Ученые обнаружили новую пользу кофеина

Так, крысы, которые на протяжении четырех недель получали кофеин из чая мате, набрали на 16% меньше веса и на 22% меньше жира по сравнению с теми, которым давали мате без кофеина. Все это время их рацион состоял из 40% жиров, 45% углеводов и 15% белков. Количество потребляемого кофеина было эквивалентно четырем чашкам кофе для человека.