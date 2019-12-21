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РИА Наука
2019-12-21T10:02+0300
https://ria.ru/20191221/1562671646.html
Ученые обнаружили новую пользу кофеина
https://cdn22.img.ria.ru/images/154798/88/1547988871_561:1072:2296:2048_1036x0_80_0_0_016dcde39a6b7d20316fd4fbe1657141.jpg
РИА Новости

Ученые обнаружили новую пользу кофеина

09:29 21.12.2019 (обновлено: 10:02 21.12.2019)
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© Depositphotos / photollurg2Две чашки на фоне зимнего пейзажа
Две чашки на фоне зимнего пейзажа
© Depositphotos / photollurg2
Две чашки на фоне зимнего пейзажа. Архивное фото
МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Американские ученые из Иллинойского университета в Урбане-Шампейне выяснили, что кофеин может компенсировать негативные последствия неправильного питания, так как замедляет отложение липидов и снижает уровень триглицеридов. Пресс-релиз исследования опубликован на сайте MedicalXpress.
Так, крысы, которые на протяжении четырех недель получали кофеин из чая мате, набрали на 16% меньше веса и на 22% меньше жира по сравнению с теми, которым давали мате без кофеина. Все это время их рацион состоял из 40% жиров, 45% углеводов и 15% белков. Количество потребляемого кофеина было эквивалентно четырем чашкам кофе для человека.
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Мате (парагвайский чай) — напиток, который готовят из высушенных измельченных листьев и молодых побегов падуба парагвайского. Он отличается высоким содержанием кофеина.
Тех же результатов удалось добиться с помощью синтетического кофеина и кофеина из кофе.
CC BY 2.0 / Marcos Cousseau / MateЧай мате
Чай мате
CC BY 2.0 / Marcos Cousseau / Mate
Чай мате
В будущем ученым предстоит понять, как мате и кофеин могут помочь людям в борьбе с лишним весом, ожирением и нарушениями обмена веществ.
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РИА НаукаКофеинУниверситет штата ИллинойсСША
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