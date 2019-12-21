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Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в субботу
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РИА Новости

Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в субботу

09:17 21.12.2019
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкНовогодняя елка у торгового центра "Метрополис" в Москве
Новогодняя елка у торгового центра Метрополис в Москве
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
Новогодняя елка у торгового центра "Метрополис" в Москве
МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Облачная погода без существенных осадков и до 3 градусов тепла ожидается в Москве в субботу, сообщается на сайте "Метеовести" центра погоды "Фобос".
"Сегодня по столичному регионе скользнет слабовыраженный теплый атмосферный фронт, влияние которого, впрочем, ограничится только натеканием слоистой облачности при минимальной вероятности осадков и оттепельным температурным режимом. В Москве преобладание облачной погоды, без существенных осадков. Максимальная температура в городе плюс 1-3, по области - от минус 1 до плюс 4", - говорится в сообщении в субботу.
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Также отмечается, что в течение дня атмосферное давление будет падать и составит 741 миллиметр ртутного столба. Ветер - юго-восточный 2-7 метра в секунду.
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Центр "Фобос"МоскваОбщество
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