Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в субботу

"Сегодня по столичному регионе скользнет слабовыраженный теплый атмосферный фронт, влияние которого, впрочем, ограничится только натеканием слоистой облачности при минимальной вероятности осадков и оттепельным температурным режимом. В Москве преобладание облачной погоды, без существенных осадков. Максимальная температура в городе плюс 1-3, по области - от минус 1 до плюс 4", - говорится в сообщении в субботу.