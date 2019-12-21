Митрополит Амфилохий раскритиковал проект о церквях в Черногории

БЕЛГРАД, 21 дек – РИА Новости. Власти Власти Черногории совершают безумие продвижением закона о религиозных объединениях и попытками создать "автокефальную" церковь на ложных исторических основаниях, заявил РИА Новости митрополит Черногорско-Приморский Сербской православной церкви Амфилохий (Радович).

Правительство Черногории после внесения изменений утвердило 5 декабря проект закона "О свободе вероисповедания и убеждений и правовом положении религиозных общин" и направило его на рассмотрение в Скупщину (парламент). При этом правящей Демократической партии социалистов и ее коалиционным партнерам принадлежит 42 из 81 парламентского мандата. Начало обсуждения документа назначено на 24 декабря.

В СПЦ опасаются, что после утверждения соответствующего закона в Черногории начнется изъятие сербской церковной собственности и передача ее непризнанной в православной мире Черногорской "автокефальной" церкви. Митрополия Черногорско-Приморская СПЦ позвала верующих на участие в массовом молитвенном сборе 21 декабря в городе Никшич.

"Что касается нашего церковно-народного собора, это будет богослужение у мощей Святого Василия Острожского, которые доставим в Никшич. Наша молитва о том, чтобы Господь и Святой Василий подарили разум властям Черногории и чтобы закон, который они приготовили, был отозван", - сказал владыка Амфилохий агентству на русском языке.

"Закон, который они хотят принять сейчас, в XXI столетии, на самом деле, является продолжением ленинизма, сталинизма и титоизма. А вы, россияне, знаете, что это значит. Это отъем не только церковного имущества, но и храмов и монастырей", - заявил сербский архиерей.

Митрополит опроверг мнение властей страны о якобы упраздненной независимости Черногорской митрополии в 1918 году, во время вступления Черногории в Королевство сербов, хорватов и словенцев, будущую Югославию.

"Это ложь, потому что митрополия существовала до и после 1918 года и создала Черногорию как государство с помощью России. Она участвовала в возобновлении Сербской церкви - Печской патриархии (расформирована Османской империей в 1776 году – ред.) и с 1922 года продолжает жить, а все ее имущество и храмы принадлежат СПЦ, которая восстановлена с помощью синода Русской церкви", - отметил митрополит Амфилохий и добавил, что с 1833 до 1918 года митрополиты Черногории рукополагались синодом Русской православной церкви.

"На ложных исторических основаниях они хотят построить собственную церковь и назвать ее автокефальной. Но никакой автокефальности у церкви в Черногории никогда не было, ее не предоставляли ни Константинопольская, ни Русская православные церкви. Восстановленная Сербская церковь – Печская патриархия - получила томос об автокефальности в 1922 году, и митрополия Черногорско-Приморская является ее частью", - подчеркнул сербский владыка.

Митрополит Амфилохий отметил, что получил решение синода РПЦ, который поддерживает единство Сербской церкви и выразил благодарность патриарху Кириллу. СПЦ также получила письма от Константинопольского патриарха и от других поместных церквей с поддержкой ее позиции.