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В Гондурасе не менее 13 человек погибли во время бунта в тюрьме
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РИА Новости

В Гондурасе не менее 13 человек погибли во время бунта в тюрьме

09:05 21.12.2019 (обновлено: 09:06 21.12.2019)
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© AFP 2019 / Orlando SierraВоенная полиция в Гондурасе
Военная полиция в Гондурасе
© AFP 2019 / Orlando Sierra
Военная полиция в Гондурасе. Архивное фото
МЕХИКО, 21 дек - РИА Новости. В тюрьме города Тела на атлантическом побережье Гондураса вспыхнул бунт, в результате перестрелки, по различным данным, погибли не менее 13 человек, ранены 20.

"По предварительным данным национальной полиции, бунт в тюрьме Телы унес жизни 13 человек", - говорится в материале издания Prensa.

Информация о перестрелке внутри тюрьмы поступила правоохранителям от родных заключённых, которые "услышали длинные очереди выстрелов". По информации местных СМИ, в конфликте погибли от 18 до 20 человек, и ранены ещё 20.
Официальные власти и силовые структуры страны не сделали официальных заявлений по инциденту. Сообщается, что руководство тюрьмы ожидает подкрепления из соседних регионов для установления контроля над исправительным учреждением.
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Всего в Гондурасе за 2019 год в тюрьмах погибли 12 человек. Вспышка насилия в Теле - самое крупное по числу жертв происшествие в стране - ставит под вопрос заявления властей страны об управляемости пенитенциарной системы. В тюрьмах ежедневно регистрируются побеги, обращение огнестрельного оружия и острых предметов, наркотики и мобильные телефоны, используемые для совершения преступлений.
Неделей ранее руководство страны объявило чрезвычайную ситуацию в тюремной системе Гондураса и приостановило полномочия Национального пенитенциарного института. Ответственность за управление пенитенциарной системой и центрами содержания под стражей несовершеннолетних правонарушителей была передана Вооруженным силам Гондураса и Национальной полиции.
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