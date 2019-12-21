"Протон-М" с метеоспутником вывезли на стартовый комплекс Байконура

МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Ракета-носитель " Ракета-носитель " Протон-М ", которой 24 декабря предстоит отправить на орбиту метеорологический спутник "Электро-Л" номер 3, вывезена на стартовый комплекс космодрома Байконур , сообщил Роскосмос

"Утром 21 декабря в соответствии с графиком работ ракета космического назначения была доставлена на стартовый комплекс площадки номер 81 космодрома и установлена на пусковую установку", - говорится в сообщении на сайте госкорпорации.

Отмечается, что пуск ракеты "Протон-М" с разгонным блоком ДМ-03 и спутником "Электро-Л" планируется осуществить 24 декабря в 15.03 мск.

Ранее сообщалось, что спутник планируется вывести на геостационарную орбиту (круговую орбиту высотой 35 тысяч 786 километров) в точку стояния 165,8 градусов восточной долготы.

Первый спутник "Электро-Л" был запущен с Байконура в 2011 году. В 2016 году он вышел из строя и был исключен из состава орбитальной группировки. В 2015 году был запущен второй "Электро-Л", который функционирует на геостационарной орбите в точке стояния 76 градусов восточной долготы. Запуски четвертого и пятого спутников "Электро-Л" планируются в 2021 и 2022 годах.