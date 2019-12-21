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2019-12-21T08:54+0300
https://ria.ru/20191221/1562671182.html
"Протон-М" с метеоспутником вывезли на стартовый комплекс Байконура
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РИА Новости

"Протон-М" с метеоспутником вывезли на стартовый комплекс Байконура

08:54 21.12.2019
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© РИА Новости / Олег Урусов / Перейти в фотобанкВывоз ракеты "Протон-М"
Вывоз ракеты Протон-М
© РИА Новости / Олег Урусов
Перейти в фотобанк
Вывоз ракеты "Протон-М". Архивное фото
МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Ракета-носитель "Протон-М", которой 24 декабря предстоит отправить на орбиту метеорологический спутник "Электро-Л" номер 3, вывезена на стартовый комплекс космодрома Байконур, сообщил Роскосмос.
"Утром 21 декабря в соответствии с графиком работ ракета космического назначения была доставлена на стартовый комплекс площадки номер 81 космодрома и установлена на пусковую установку", - говорится в сообщении на сайте госкорпорации.
Отмечается, что пуск ракеты "Протон-М" с разгонным блоком ДМ-03 и спутником "Электро-Л" планируется осуществить 24 декабря в 15.03 мск.
Ранее сообщалось, что спутник планируется вывести на геостационарную орбиту (круговую орбиту высотой 35 тысяч 786 километров) в точку стояния 165,8 градусов восточной долготы.
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Первый спутник "Электро-Л" был запущен с Байконура в 2011 году. В 2016 году он вышел из строя и был исключен из состава орбитальной группировки. В 2015 году был запущен второй "Электро-Л", который функционирует на геостационарной орбите в точке стояния 76 градусов восточной долготы. Запуски четвертого и пятого спутников "Электро-Л" планируются в 2021 и 2022 годах.
Основная область применения космических аппаратов системы "Электро" - обеспечение Росгидромета, служб министерства обороны РФ и других заинтересованных ведомств оперативной информацией для прогноза погоды в региональном и глобальном масштабах, анализа условий полета авиации, мониторинга климата и контроля чрезвычайных ситуаций, а также ретрансляция сигналов от аварийных радиобуев системы КОСПАС-САРСАТ.
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Хочу стать космонавтомПротон-МБайконур (космодром)Космос - РИА НаукаРоскосмос
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