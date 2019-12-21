В Кузбассе фельдшер погибла при столкновении скорой с "газелью"

КЕМЕРОВО, 21 дек - РИА Новости. Автомобиль скорой помощи, ехавший с вызова, столкнулся в Новокузнецком районе с "газелью", погибла фельдшер, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Кемеровской области.
"Дорожно-транспортное происшествие произошло накануне на 205 километре автодороги "Бийск – Мартыново – Кузедеево - Новокузнецк". Здесь столкнулся автомобиль скорой медицинской помощи и "газель", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на место незамедлительно выехали сотрудники ГИБДД и следственно-оперативная группа ОМВД России по Новокузнецкому району.
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"Предварительно установлено, что 38-летний водитель автомобиля скорой помощи не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с "газелью". В результате ДТП скончалась 68-летняя фельдшер скорой помощи, а оба водителя транспортных средств были госпитализированы в больницу с травмами различной степени тяжести. Бригада скорой помощи возвращалась с вызова", - уточняется в пресс-релизе.
В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего. Следователем ОМВД России по Новокузнецкому району решается вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 264 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств". Согласно санкциям данной статьи, максимальное наказание составляет 5 лет лишения свободы.