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2019-12-21T07:50+0300
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Маск пожелал успешной посадки не долетевшему до МКС кораблю Boeing
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РИА Новости

Маск пожелал успешной посадки не долетевшему до МКС кораблю Boeing

07:50 21.12.2019
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© AP Photo / Refugio RuizГлава SpaceX Илон Маск
Глава SpaceX Илон Маск
© AP Photo / Refugio Ruiz
Глава SpaceX Илон Маск. Архивное фото
МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Глава компании SpaceX Илон Маск пожелал успешной посадки беспилотному космическому кораблю Starliner фирмы Boeing, не сумевшему попасть на Международную космическую станцию.
Starliner был запущен 20 декабря ракетой-носителем Atlas-5 с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида). Ракета вывела корабль на расчетную суборбитальную траекторию. Однако маневр корабля для довыведения на орбиту произошел позже положенного срока из-за ошибки в полетном времени.
Новейший корабль Starliner на ракете-носителе Atlas V во время старта c мыса Канаверал во Флориде, США. 20 декабря 2019
Вчера, 21:14РИА Наука
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В результате Starliner, истратив много топлива, оказался на нерасчетной орбите и не смог лететь к МКС. НАСА и Boeing приняли решение возвратить корабль на Землю 22 декабря.
"Орбита трудна. Наилучшие пожелания для посадки и быстрого восстановления до следующего полета", - написал Маск в Twitter.
В 2011 году была выведена из эксплуатации американская многоразовая пилотируемая транспортная система Space Shuttle. После этого экипажи на МКС доставляют только российские корабли "Союз". В США для отправки астронавтов на станцию разработаны новые пилотируемые корабли: Crew Dragon - компанией SpaceX, Starliner - компанией Boeing.
В марте Crew Dragon совершил первый испытательный беспилотный полет на МКС. Ожидается, что корабли Crew Dragon и Starliner совершат испытательные полеты с экипажами в первой половине 2020 года, после чего будут сертифицированы НАСА для штатных миссий на МКС.
Cybertruck от компании Tesla
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Илон Маск сбил ограждение на своем Cybertruck
17766246
Обсудить 3
Илон МаскStarlinerМеждународная космическая станция (МКС)The Boeing CompanyНАСАSpaceXВ мире
Популярные комментарии
Зато маск удачно состыковался с ограждением.
21 декабря, 09:49
Юрий Сумин
890001
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