В Тулуне возбудили уголовное дело после гибели трех человек при обвале

ИРКУТСК, 21 дек - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено в Тулуне по факту гибели рабочих при проведении земляных работ, сообщил РИА Новости представитель СУСК РФ по Иркутской области.
"Уголовное дело возбуждено по статье о нарушении правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц", - сказал собеседник агентства.
В настоящее время известно, что рабочие погибли при проведении земляных работ. Они рыли траншею на территории Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей, который летом пострадал от наводнения. В результате обвала грунта три человека погибли и двое пострадали.
Следователи ведут осмотр места происшествия, опрашивают очевидцев, назначены судебно-медицинские экспертизы.
Две волны наводнения летом прошли по западным территориям Иркутской области. За время паводка было подтоплено почти 11 тысяч жилых домов. От стихии пострадали 45 тысяч человек. Погибли 26 человек, пропавшими без вести числятся 4. Наибольший ущерб стихия нанесла городам Нижнеудинск и Тулун.
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