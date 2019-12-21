В Тулуне возбудили уголовное дело после гибели трех человек при обвале

"Уголовное дело возбуждено по статье о нарушении правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц", - сказал собеседник агентства.

Две волны наводнения летом прошли по западным территориям Иркутской области. За время паводка было подтоплено почти 11 тысяч жилых домов. От стихии пострадали 45 тысяч человек. Погибли 26 человек, пропавшими без вести числятся 4. Наибольший ущерб стихия нанесла городам Нижнеудинск и Тулун.