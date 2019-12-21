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В ЛНР заявляют об отсутствии обстрелов за сутки со стороны Украины
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РИА Новости

В ЛНР заявляют об отсутствии обстрелов за сутки со стороны Украины

07:24 21.12.2019
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкОполченцы Луганской народной республики (ЛНР) в Чернухино
Ополченцы Луганской народной республики (ЛНР) в Чернухино
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
ЛУГАНСК, 21 дек - РИА Новости. Украинские силовики не открывали огонь в течение минувших суток по территории самопровозглашенной Луганской народной республики, заявили РИА Новости в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
По данным представительства ЛНР в СЦКК, 19 декабря украинские силовики один раз нарушили режим тишины. Новый режим прекращения огня в Донбассе вступил в силу с 00.01 мск 21 июля, однако не продержался и суток.
"За 20 декабря со стороны вооруженных формирований Украины обстрелов не зафиксировано", - заявил представитель ЛНР.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
Украинские военнослужащие
Вчера, 14:15
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Ситуация в ДНР и ЛНРСЦККЛуганскВ мире
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