В Якутии до конца года разработают проект по запрету продажи снюса

ЯКУТСК, 21 дек – РИА Новости. Правительство Якутии до конца года разработает законопроект по запрету продажи в магазинах содержащих никотин сосательных и жевательных смесей, сообщил глава региона Айсен Николаев на личной странице в Instagram.
По словам Николаева, в последнее время к нему часто стали обращаться взволнованные родители по поводу употребления снюса молодежью и подростками.
"Это никотиновая смесь, которая, по данным врачей, наносит вред организму - в России было официально зафиксировано несколько летальных исходов после употребления такого табака. Чтобы не допустить такого исхода в Якутии - следует незамедлительно принять меры. Поставил задачу перед правительством - разработать законопроект по запрету продажи сосательных и жевательных смесей, содержащих никотин, до 30 декабря", - рассказал глава Якутии.
"Министерству внутренних дел - организовать проверки по выявлению продажи снюса в срок до 30 декабря. Министерству предпринимательства, торговли и туризма провести разъяснительную работу с предпринимателями до 25 декабря", - написал Николаев.
Руководитель региона призвал жителей сообщать обо всех местах торговли запрещенным веществом.