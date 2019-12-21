В Якутии до конца года разработают проект по запрету продажи снюса

"Это никотиновая смесь, которая, по данным врачей, наносит вред организму - в России было официально зафиксировано несколько летальных исходов после употребления такого табака. Чтобы не допустить такого исхода в Якутии - следует незамедлительно принять меры. Поставил задачу перед правительством - разработать законопроект по запрету продажи сосательных и жевательных смесей, содержащих никотин, до 30 декабря", - рассказал глава Якутии.