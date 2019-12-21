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В Колумбии на месте резиденции Эскобара открыли парк памяти его жертв
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РИА Новости

В Колумбии на месте резиденции Эскобара открыли парк памяти его жертв

07:07 21.12.2019
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© AFP 2019 / Raul ArboledaГраффити на улицах города Медельин в Колумбии
Граффити на улицах города Медельин в Колумбии
© AFP 2019 / Raul Arboleda
Граффити на улицах города Медельин в Колумбии. Архивное фото
МЕХИКО, 21 дек - РИА Новости. Парк памяти жертв наркобарона Пабло Эскобара Inflexion (Поворотная точка) открылся в колумбийском Медельине на месте снесенного в 2019 году восьмиэтажного убежища лидера медельинского наркокартеля и его семьи.
"Пал символ беззакония, и родился Парк памяти, который мы сегодня посвящаем жертвам, нашим истинным героям, а не преступникам", - сообщил руководивший процессом сноса дома Эскобара и строительства парка секретарь мэрии Мануэль Вилья, слова чиновника приводит издание Tiempo.
В центре зелёной зоны площадью 5160 квадратных метров построена 70-метровая интерактивная стена высотой 4 метра. 46 612 отверстий в стене, каждое из которых - в честь жертвы картеля, светятся изнутри, символизируя память о тысячах погибших.
Дом Эскобара, который называли "Монако", десятилетия являлся символом кровавой эпохи в жизни Колумбии и обязательным для посещения пунктом многих экскурсий. Строение успешно пережило две попытки подрыва - в 1988 году, когда там проживал сам Эскобар, и в 2000-м, когда там уже располагалась штаб-квартира прокуратуры.
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Пабло ЭскобарМедельинКолумбияВ мире
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