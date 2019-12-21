В Колумбии на месте резиденции Эскобара открыли парк памяти его жертв

В центре зелёной зоны площадью 5160 квадратных метров построена 70-метровая интерактивная стена высотой 4 метра. 46 612 отверстий в стене, каждое из которых - в честь жертвы картеля, светятся изнутри, символизируя память о тысячах погибших.

Дом Эскобара, который называли "Монако", десятилетия являлся символом кровавой эпохи в жизни Колумбии и обязательным для посещения пунктом многих экскурсий. Строение успешно пережило две попытки подрыва - в 1988 году, когда там проживал сам Эскобар, и в 2000-м, когда там уже располагалась штаб-квартира прокуратуры.