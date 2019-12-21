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Трамп подписал законы, предотвращающие остановку работы правительства
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РИА Новости

Трамп подписал законы, предотвращающие остановку работы правительства

07:01 21.12.2019 (обновлено: 08:30 21.12.2019)
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© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 21 дек - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп подписал законы о финансировании правительства на 1,4 триллиона долларов, которые позволят ему продолжить работу в 2020 году.
"На борту "номер один" президент Трамп подписал закон об ассигнованиях на 2020 финансовый год", - сообщил заместитель пресс-секретаря Белого дома Джудд Дир в Twitter.
Позднее Белый дом пояснил, что речь идёт о двух документах. Первый - Закон о консолидированных ассигнованиях на 2020 год (H.R. 1158), который "обеспечивают финансирование (правительства) на весь год до 30 сентября 2020 года для проектов и деятельности определенных учреждений федерального правительства".
Другой - Закон о дальнейших консолидированных ассигнованиях на 2020 год (H.R. 1865), действие которого распространяется на период до 30 сентября. Этот законопроект разработан "для финансирования проектов и деятельности остальных учреждений федерального правительства".
Президент США Дональд Трамп
04:13
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061003
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Дональд ТрампПравительство СШАСШАВ мире
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