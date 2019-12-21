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В КНДР прокомментировали обвинения в нарушениях прав человека
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РИА Новости

В КНДР прокомментировали обвинения в нарушениях прав человека

06:54 21.12.2019
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПхеньян
Пхеньян
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Пхеньян. Архивное фото
СЕУЛ, 21 дек – РИА Новости. Обвинения США в нарушении Северной Кореей прав человека лишь "подливают масла в огонь" и вызовут еще большую эскалацию ситуации на Корейском полуострове, заявил МИД КНДР.
Как пояснило ведомства, помощник госсекретаря США по правам человека Роберт Дестро 18 декабря заявил в ООН, что "серьезно обеспокоен" ситуацией с правами человека в КНДР и что на стран-нарушителей необходимо "оказывать давление".
"Мало того, что США заставили Генассамблею ООН принять резолюцию о правах человека в КНДР, они еще и лично выступают с обвинениями против нас… Сейчас, когда отношения между США и КНДР находятся в крайне деликатном состоянии, поступать так - значит подливать масла в огонь, это приведет лишь к обострению и так уже напряженной ситуации на Корейском полуострове", - говорится в заявлении, опубликованном северокорейским Центральным телеграфным агентством (ЦТАК).
Ранее также сообщалось, что США внесли КНР, Иран, КНДР, Саудовскую Аравию и ряд других стран в свой список нарушителей религиозных свобод в соответствии с американским законом от 1998 года о международной религиозной свободе, поскольку те участвуют в "систематических, продолжительных и серьезных нарушениях религиозных свобод".
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков
Вчера, 11:36
МИД призвал Совет безопасности ООН смягчить санкции против КНДР
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Северная КореяМИД КНДРГенеральная Ассамблея ООНКНДРООНСШАВ мире
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