В КНДР прокомментировали обвинения в нарушениях прав человека

Ранее также сообщалось, что США внесли КНР, Иран, КНДР, Саудовскую Аравию и ряд других стран в свой список нарушителей религиозных свобод в соответствии с американским законом от 1998 года о международной религиозной свободе, поскольку те участвуют в "систематических, продолжительных и серьезных нарушениях религиозных свобод".