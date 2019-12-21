СМИ: в США женщина сбила подростка из-за ненависти к мексиканцам

Представитель местной полиции Майкл Венема отметил, что 42-летняя Николь Мари Пул Франклин признала, что была за рулем автомобиля. После этого она сделала несколько уничижительных заявлений в адрес латиноамериканцев.

"Я помню только приближающуюся ко мне машину… Я просто шла на баскетбольную игру. Я этого не заслужила. Я не заслужила того, чтобы меня сбили машиной", - поделилась пострадавшая.

"Я работаю в правоохранительных службах 35 лет, и я привык к людям бесчувственным или оставляющим место происшествия, не заботясь о тех, кому они непреднамеренно причинили боль… Я был крайне шокирован, услышав, что наезд на 14-летнюю девочку был преднамеренным", - заявил Венема.