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СМИ: в США женщина сбила подростка из-за ненависти к мексиканцам
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РИА Новости

СМИ: в США женщина сбила подростка из-за ненависти к мексиканцам

06:49 21.12.2019 (обновлено: 06:51 21.12.2019)
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© Fotolia / EugeneFАмериканский полицейский
Американский полицейский
© Fotolia / EugeneF
Американский полицейский. Архивное фото
МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Американка призналась полиции, что намеренно сбила 14-летнюю девочку, находясь за рулем грузовика, потому что та показалась ей мексиканкой, сообщает газета Washington Post.
Инцидент произошел 9 декабря в штате Айова. По словам официальных лиц, водитель грузовика свернула на тротуар и сбила девочку. После этого она ускорилась и уехала, не пытаясь помочь ребенку.
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Представитель местной полиции Майкл Венема отметил, что 42-летняя Николь Мари Пул Франклин признала, что была за рулем автомобиля. После этого она сделала несколько уничижительных заявлений в адрес латиноамериканцев.
Сейчас пострадавшая девочка оправилась от полученных травм и вернулась к занятиям в школе.
"Я помню только приближающуюся ко мне машину… Я просто шла на баскетбольную игру. Я этого не заслужила. Я не заслужила того, чтобы меня сбили машиной", - поделилась пострадавшая.
Правоохранители отметили, что были шокированы мотивами женщины.
"Я работаю в правоохранительных службах 35 лет, и я привык к людям бесчувственным или оставляющим место происшествия, не заботясь о тех, кому они непреднамеренно причинили боль… Я был крайне шокирован, услышав, что наезд на 14-летнюю девочку был преднамеренным", - заявил Венема.
Сотрудники полиции в Вашингтоне, США
21 августа, 12:44
В США задержали мужчину, угрожавшего убить латиноамериканцев
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МексикаАйоваСШАПроисшествияВ мире
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