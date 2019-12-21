Небензя назвал проигравших по итогам заседания Совбеза ООН по Сирии

МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Постоянный представитель России при ООН Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя прокомментировал итоги заседания Совбеза ООН по механизму трансграничной гумпомощи Сирии , отметив, что сирийские граждане рискуют в будущем остаться без поддержки, сообщается на сайте российского постпредства.

В пятницу прошло заседание Совбеза ООН. Россия Китай наложили вето на проект резолюции "гуманитарной тройки" (Бельгия, Германия, Кувейт) о продлении механизма. Между тем резолюция России не набрала необходимых девяти голосов в Совбезе, чтобы быть принятой. Таким образом, механизм может прекратить действовать 10 января.

"Конечно, сегодня победителей нет, есть только проигравшие. Это простые сирийские граждане, которые рискуют в будущем остаться без помощи. Попытки возложить на Россию ответственность за то, что механизм не был продлен, абсолютно необоснованны", — приводятся на сайте слова Небензи.

Он подчеркнул, что Москва не отказывалась от предоставления гумпомощи тем сирийцам, которые в ней нуждаются. Кроме этого, было предложено продлить механизм и распространить его на те районы, где такая помощь востребована.

"Повторяю, мы были готовы к продлению. Что произойдет, когда этот механизм истечет 10 января, мы пока не знаем. Но я думаю, что нашим партнерам надо быть реалистами и понимать, чего они могут добиться в этой ситуации, а что уже невозможно", — добавил Небензя.

Режим упрощенной доставки гуманитарных и медицинских грузов в Сирию из соседних государств (в первую очередь через границу с Турцией) через линии фронта и погранпереходы действует с июля 2014 года. Он был установлен резолюцией СБ ООН 2165 и продлевался ежегодно. Согласно документу, гуманитарные учреждения ООН и их партнеры вправе пользоваться маршрутами через линии конфронтации и пункты пропуска Баб-эс-Салям, Баб-эль-Хава, Эль-Ярубия и Аль-Рамата. Очередной срок действия механизма истекает 10 января.

Бельгия, Германия и Кувейт с одной стороны и Россия с другой подготовили свои проекты резолюций о продлении механизма трансграничной гуманитарной помощи. Их отличие заключалось в том, что Москва выступала за уменьшение числа пограничных переходов до двух — на границе с Турцией, а также за сокращение срока продления механизма с одного года до шести месяцев. Проект так называемой "гуманитарной тройки" же предполагал сокращение числа переходов до трех с возможностью восстановления четвертого, если это потребуется. При этом предлагалось продлить механизм на полгода, "а затем еще на полгода, если Совбез не примет иного решения".