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Небензя назвал проигравших по итогам заседания Совбеза ООН по Сирии
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РИА Новости

Небензя назвал проигравших по итогам заседания Совбеза ООН по Сирии

06:33 21.12.2019 (обновлено: 11:02 21.12.2019)
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© РИА Новости / Нэнси Сисель / Перейти в фотобанкПостоянный представитель России при ООН Василий Небензя
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя
© РИА Новости / Нэнси Сисель
Перейти в фотобанк
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя. Архивное фото
МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя прокомментировал итоги заседания Совбеза ООН по механизму трансграничной гумпомощи Сирии, отметив, что сирийские граждане рискуют в будущем остаться без поддержки, сообщается на сайте российского постпредства.
В пятницу прошло заседание Совбеза ООН. Россия и Китай наложили вето на проект резолюции "гуманитарной тройки" (Бельгия, Германия, Кувейт) о продлении механизма. Между тем резолюция России не набрала необходимых девяти голосов в Совбезе, чтобы быть принятой. Таким образом, механизм может прекратить действовать 10 января.

"Конечно, сегодня победителей нет, есть только проигравшие. Это простые сирийские граждане, которые рискуют в будущем остаться без помощи. Попытки возложить на Россию ответственность за то, что механизм не был продлен, абсолютно необоснованны", — приводятся на сайте слова Небензи.

Он подчеркнул, что Москва не отказывалась от предоставления гумпомощи тем сирийцам, которые в ней нуждаются. Кроме этого, было предложено продлить механизм и распространить его на те районы, где такая помощь востребована.
"Повторяю, мы были готовы к продлению. Что произойдет, когда этот механизм истечет 10 января, мы пока не знаем. Но я думаю, что нашим партнерам надо быть реалистами и понимать, чего они могут добиться в этой ситуации, а что уже невозможно", — добавил Небензя.
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Режим упрощенной доставки гуманитарных и медицинских грузов в Сирию из соседних государств (в первую очередь через границу с Турцией) через линии фронта и погранпереходы действует с июля 2014 года. Он был установлен резолюцией СБ ООН 2165 и продлевался ежегодно. Согласно документу, гуманитарные учреждения ООН и их партнеры вправе пользоваться маршрутами через линии конфронтации и пункты пропуска Баб-эс-Салям, Баб-эль-Хава, Эль-Ярубия и Аль-Рамата. Очередной срок действия механизма истекает 10 января.
Бельгия, Германия и Кувейт с одной стороны и Россия с другой подготовили свои проекты резолюций о продлении механизма трансграничной гуманитарной помощи. Их отличие заключалось в том, что Москва выступала за уменьшение числа пограничных переходов до двух — на границе с Турцией, а также за сокращение срока продления механизма с одного года до шести месяцев. Проект так называемой "гуманитарной тройки" же предполагал сокращение числа переходов до трех с возможностью восстановления четвертого, если это потребуется. При этом предлагалось продлить механизм на полгода, "а затем еще на полгода, если Совбез не примет иного решения".
Авторы обоих проектов резолюций изначально дали понять, что не поддерживают документы оппонентов. В частности, Небензя называл неприемлемым и нежизнеспособным проект резолюции Бельгии, Германии и Кувейта, так как он не отражает нынешних реалий на земле. В свою очередь, постпред Великобритании Карен Пирс, поддерживающая проект "тройки", заявила журналистам, что сокращение числа пунктов пропуска с четырех до двух и срока действия механизма с 12 до шести месяцев будет означать, что члены СБ готовы мириться с ростом числа смертей в Сирии.
Гуманитарная ситуация на северо-востоке Сирии
25 октября, 19:16
Гуманитарная ситуация на северо-востоке Сирии
1143729721
Обсудить 3
Василий НебензяСовет Безопасности ООНСирияООНРоссияВ мире
Популярные комментарии
Это дипломатия ... Кто надо прекрасно понимает что там реально шло под видом гуманитарной помощи..
21 декабря, 08:34
Вестник С Полей
1100006
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