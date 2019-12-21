Кудрин предложил методы решения проблемы долгостроя за два-три года

"Говоря о незавершенке, мы имеем в виду так называемые проблемные объекты: брошенные, долгострой. Сегодня же незавершенное строительство предполагает все, что строится, в том числе и в нормативные сроки. Поэтому мы должны выделить то, что строится именно с нарушением сроков, в каком состоянии находится этот объект, сколько прошло времени с момента плановой сдачи", — приводятся на сайте слова Кудрина.