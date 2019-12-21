Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-21T09:22+0300
https://ria.ru/20191221/1562669971.html
Кудрин предложил методы решения проблемы долгостроя за два-три года
https://cdn21.img.ria.ru/images/156177/73/1561777356_0:176:3072:1904_1036x0_80_0_0_768ef548fa041c605258e0bcd9b343ad.jpg
РИА Новости

Кудрин предложил методы решения проблемы долгостроя за два-три года

06:23 21.12.2019 (обновлено: 09:22 21.12.2019)
6064
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПредседатель Счетной палаты России Алексей Кудрин
Председатель Счетной палаты России Алексей Кудрин
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Председатель Счетной палаты России Алексей Кудрин. Архивное фото
МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Председатель Счетной палаты Алексей Кудрин на селекторном совещании по вопросам незавершенного строительства предложил несколько шагов, которые позволят решить проблему долгостроя в России, сообщается на сайте ведомства.
Ранее Счетная палата сообщила о том, что в России 71,3 тысячи объектов незавершенного строительства, которые финансируются за счет бюджетных источников. Из них долгостроев, которые возводятся свыше пяти лет, на балансе регионов — 3,06 тысячи и еще 3,774 тысячи законсервированных недостроев или тех сооружений, строить которые просто прекратили. На балансе федеральных органов исполнительной власти соответственно 258 и 543 таких объекта.

"Говоря о незавершенке, мы имеем в виду так называемые проблемные объекты: брошенные, долгострой. Сегодня же незавершенное строительство предполагает все, что строится, в том числе и в нормативные сроки. Поэтому мы должны выделить то, что строится именно с нарушением сроков, в каком состоянии находится этот объект, сколько прошло времени с момента плановой сдачи", — приводятся на сайте слова Кудрина.

Он также подчеркнул, что практически каждый пятый объект — проблемный и ежегодно появляются новые случаи незавершенного строительства, все их нужно быстрее вовлекать в экономику.
Пленарное заседание Госдумы РФ
Вчера, 11:17
Мутко анонсировал ряд мер для решения проблемы долгостроев в России
"Президент поставил задачу выйти на прорывные темпы роста ВВП. Строительство инфраструктуры — один из драйверов будущего роста и тут важно не допустить новые проблемные объекты", — добавил он.
Отмечается, что бюджетная отчетность — еще одно направление, в котором следует вести работу. Для этого Счетная палата предлагает Минфину и Казначейству предоставлять данные не ежегодно, а ежеквартально. Кроме этого, необходимо унифицировать подходы к учету, так как статистика Росстата и Казначейства не совпадает.
Подчеркивается, что следующий важный шаг в борьбе с долгостроем — определение одного ведомства, которое будет нести за это ответственность. Сейчас этим вопросом одновременно занимаются Минстрой и Минэкономразвития.
Вид на Москву с Воробьевых гор
17 декабря, 14:00
Десять главных событий 2019 года на рынке недвижимости России
30432846
Обсудить 7
Новости - НедвижимостьДолгостройАлексей КудринСчетная палата РФРоссияЭкономика
Рекомендуем
Строительство газопровода Северный поток-2
Американские санкции против "Северного потока — 2" вступили в силу
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя
Небензя назвал проигравших по итогам заседания Совбеза ООН по Сирии
Флаги США и Польши. 14 апреля в польском Ожише прошла церемония приветствия многонационального батальона НАТО под руководством США.
В совете при президенте Польши назвали власти США "болванами"
Рагда Ханиева. Выхода нет — Четвертьфинал — Голос — Сезон 8
"Это провал": номер участницы шоу "Голос" разозлил зрителей
Президент США Дональд Трамп
Трамп объявил о создании Космических войск США
Баннер с логотипом Forbes
Forbes составил рейтинг самых успешных и обедневших миллиардеров года
Строительство газопровода Северный поток-2 в Германии
Allseas приостановила работу над строительством "Северного потока — 2"
Президент Украины Владимир Зеленский
В Совфеде рассказали о "сладкой сказке" Зеленского
Президент США Дональд Трамп
Трамп подписал законы, предотвращающие остановку работы правительства
Британская писателница Дж. К. Роулинг
Автора "Гарри Поттера" начали травить. Примет ли ее Россия
Газораспределительная станция
Россия и Украина могут подписать новый контракт по газу до Нового года
Предупреждение о соблюдении скоростного режима на одном из участков Третьего транспортного кольца в Москве
В России понизят нештрафуемый порог превышения скорости
Реанимационное отделение медсанчасти в Иркутске
Названы лучшие методы борьбы с алкогольным отравлением
Терминал А аэропорта Внуково
Очевидец снял, как во Внуково на тележке везут воющего мужчину
Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев
В Якутии отреагировали на сообщения об избиении депутатом подчиненного
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:10Миллер раскрыл содержание газового договора с Украиной
13:09В Баку экстренно сел самолет, летевший в Москву
13:06"Газпром" и "Нафтогаз" подпишут соглашение об урегулировании претензий
13:02"Северный поток — 2" должен быть достроен, заявил депутат бундестага
12:59В Совфеде ждут защиты задействованных в "Северном потоке — 2" компаний
12:48Пушков прокомментировал санкции США против "Северного потока — 2"
12:44Эксперт оценил договоренности России и Украины по газу
12:41Росстат подсчитал стоимость новогоднего стола в России
12:36В СФ назвали санкции США против Nord Stream 2 "силовым бандитизмом"
12:35В Гонконге с июня задержали 80 учителей за противоправную деятельность
12:32В "Нафтогазе" назвали санкции США против Nord Stream 2 лучшим подарком
12:32В Нью-Йорке прошел сеанс "Звездных войн" для самых преданных фанатов
12:20Посадка самолета с загоревшимся двигателем в Японии попала на видео
12:19На Украине назвали причину пожара в одесском колледже
12:05В Новой Москве один человек погиб в ДТП
12:01Правительство Германии отвергло санкции против "Северного потока — 2"
11:56Источник раскрыл новые подробности договора с Украиной по газу
11:49Террористы совершили три атаки на энергообъекты в Сирии
11:34В Сирию за сутки вернулись более тысячи беженцев
11:31Медведев поздравил балерину Грачеву с юбилеем
Лента новостейМолния