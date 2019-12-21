Кудрин предложил методы решения проблемы долгостроя за два-три года

МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Председатель Счетной палаты Алексей Кудрин на селекторном совещании по вопросам незавершенного строительства предложил несколько шагов, которые позволят решить проблему долгостроя в России, сообщается на сайте ведомства.
Ранее Счетная палата сообщила о том, что в России 71,3 тысячи объектов незавершенного строительства, которые финансируются за счет бюджетных источников. Из них долгостроев, которые возводятся свыше пяти лет, на балансе регионов — 3,06 тысячи и еще 3,774 тысячи законсервированных недостроев или тех сооружений, строить которые просто прекратили. На балансе федеральных органов исполнительной власти соответственно 258 и 543 таких объекта.
"Говоря о незавершенке, мы имеем в виду так называемые проблемные объекты: брошенные, долгострой. Сегодня же незавершенное строительство предполагает все, что строится, в том числе и в нормативные сроки. Поэтому мы должны выделить то, что строится именно с нарушением сроков, в каком состоянии находится этот объект, сколько прошло времени с момента плановой сдачи", — приводятся на сайте слова Кудрина.
Он также подчеркнул, что практически каждый пятый объект — проблемный и ежегодно появляются новые случаи незавершенного строительства, все их нужно быстрее вовлекать в экономику.
"Президент поставил задачу выйти на прорывные темпы роста ВВП. Строительство инфраструктуры — один из драйверов будущего роста и тут важно не допустить новые проблемные объекты", — добавил он.
Отмечается, что бюджетная отчетность — еще одно направление, в котором следует вести работу. Для этого Счетная палата предлагает Минфину и Казначейству предоставлять данные не ежегодно, а ежеквартально. Кроме этого, необходимо унифицировать подходы к учету, так как статистика Росстата и Казначейства не совпадает.
Подчеркивается, что следующий важный шаг в борьбе с долгостроем — определение одного ведомства, которое будет нести за это ответственность. Сейчас этим вопросом одновременно занимаются Минстрой и Минэкономразвития.
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