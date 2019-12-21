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Власти Москвы рассказали, почему закрасили граффити с летчицей
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РИА Новости

Власти Москвы рассказали, почему закрасили граффити с летчицей

05:57 21.12.2019
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© РИА Новости / Перейти в фотобанкЛетчица Екатерина Буданова
Летчица Екатерина Буданова
© РИА Новости
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Летчица Екатерина Буданова. Архивное фото
МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Граффити с летчицей Екатериной Будановой закрасили на многоквартирном доме на западе Москвы, так как жители проигнорировали собрание собственников для сохранения изображения, боясь, что из-за граффити отложат переселение по программе реновации, сообщили РИА Новости в пресс-службе префектуры Западного округа Москвы.
Ранее в одном из Telegram-каналов опубликовали фотографию, на которой видно, как закрашивают граффити на многоквартирном доме по адресу: улица Екатерины Будановой, дом 3.
Граффити с изображением народного артиста СССР Марка Захарова на стене дома в Настасьинском переулке,
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В пресс-службе сообщили, что в ГБУ "Жилищник района Кунцево" по вопросу изображения на фасаде многоквартирного дома по адресу: улица Екатерины Будановой дом 3 пришло предписание жилищной инспекции о приведении фасада в первоначальный вид или о согласовании изображения с собственниками помещений.
"В связи с этим, 22 ноября ГБУ" Жилищник района Кунцево" выступил инициатором проведения общего собрания собственников в очно-заочной форме для сохранения изображения. По результатам собрания кворум не собран из-за того, что большинством жителей принципиально игнорировалось собрание, аргументируя это, что дом попал в реновацию, а из-за граффити переселение жителей будет откладываться", - рассказали в пресс-службе префектуры.
Программа реновации жилья в Москве утверждена летом 2017 года. Она предусматривает расселение свыше 350 тысяч квартир, в которых проживает более 1 миллиона человек, и строительство нового жилья за счет города. К настоящему времени в столице определены более 430 площадок для его строительства, на которых можно возвести 6,7 миллиона квадратных метров жилья.
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ЖилищникМоскваОбщество
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