Власти Москвы рассказали, почему закрасили граффити с летчицей

МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Граффити с летчицей Екатериной Будановой закрасили на многоквартирном доме на западе Граффити с летчицей Екатериной Будановой закрасили на многоквартирном доме на западе Москвы , так как жители проигнорировали собрание собственников для сохранения изображения, боясь, что из-за граффити отложат переселение по программе реновации , сообщили РИА Новости в пресс-службе префектуры Западного округа Москвы.

Ранее в одном из Telegram-каналов опубликовали фотографию, на которой видно, как закрашивают граффити на многоквартирном доме по адресу: улица Екатерины Будановой, дом 3.

В пресс-службе сообщили, что в ГБУ " Жилищник района Кунцево" по вопросу изображения на фасаде многоквартирного дома по адресу: улица Екатерины Будановой дом 3 пришло предписание жилищной инспекции о приведении фасада в первоначальный вид или о согласовании изображения с собственниками помещений.

"В связи с этим, 22 ноября ГБУ" Жилищник района Кунцево" выступил инициатором проведения общего собрания собственников в очно-заочной форме для сохранения изображения. По результатам собрания кворум не собран из-за того, что большинством жителей принципиально игнорировалось собрание, аргументируя это, что дом попал в реновацию, а из-за граффити переселение жителей будет откладываться", - рассказали в пресс-службе префектуры.