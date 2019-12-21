Пригожин рассказал об угрозах после критики сестры Фриске

МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Продюсер Иосиф Пригожин рассказал в интервью "Пятому каналу", что после критики Натальи Фриске ему стали поступать сообщения с угрозами от ее отца Владимира Копылова.
Ранее продюсер заявил, что сестра Жанны Фриске копирует образ покойной певицы и посоветовал Наталье "найти свой стиль".
Пригожин заявил, что мужчина пригрозил, что "приедет к нему с винтовкой".
"Мне сейчас звонит ее (Натальи Фриске. — Прим. ред.) отец, угрожает за мое мнение. Вы даже не представляете, что он мне тут понаписал. Я пока не хочу опубликовывать все эти сообщения, но вы даже не представляете, что он тут мне пишет", — отметил продюсер.
Он призвал Наталью не пытаться подражать сестре, поскольку "кроме плохого, в этом ничего нет". По словам продюсера, он бы не хотел, чтобы ее называли "пародистом".
Жанна Фриске получила известность благодаря участию с 1996 года в составе группы "Блестящие". В 2003 году она начала сольную карьеру. В январе 2014-го стало известно, что у нее опухоль мозга, а в июне 2015-го певица ушла из жизни.
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