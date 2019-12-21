Пригожин рассказал об угрозах после критики сестры Фриске

"Мне сейчас звонит ее (Натальи Фриске. — Прим. ред.) отец, угрожает за мое мнение. Вы даже не представляете, что он мне тут понаписал. Я пока не хочу опубликовывать все эти сообщения, но вы даже не представляете, что он тут мне пишет", — отметил продюсер.