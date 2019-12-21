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Культура
2019-12-21T11:46+0300
https://ria.ru/20191221/1562669722.html
Пригожин рассказал об угрозах после критики сестры Фриске
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РИА Новости

Пригожин рассказал об угрозах после критики сестры Фриске

05:24 21.12.2019 (обновлено: 11:46 21.12.2019)
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© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкМузыкальный продюсер Иосиф Пригожин во время творческой встречи, приуроченной к его 50-летнему юбилею, в ММПЦ МИА "Россия сегодня" в Москве.
Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин во время творческой встречи, приуроченной к его 50-летнему юбилею, в ММПЦ МИА Россия сегодня в Москве.
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Продюсер Иосиф Пригожин рассказал в интервью "Пятому каналу", что после критики Натальи Фриске ему стали поступать сообщения с угрозами от ее отца Владимира Копылова.
Ранее продюсер заявил, что сестра Жанны Фриске копирует образ покойной певицы и посоветовал Наталье "найти свой стиль".
Пригожин заявил, что мужчина пригрозил, что "приедет к нему с винтовкой".

"Мне сейчас звонит ее (Натальи Фриске. — Прим. ред.) отец, угрожает за мое мнение. Вы даже не представляете, что он мне тут понаписал. Я пока не хочу опубликовывать все эти сообщения, но вы даже не представляете, что он тут мне пишет", — отметил продюсер.

Он призвал Наталью не пытаться подражать сестре, поскольку "кроме плохого, в этом ничего нет". По словам продюсера, он бы не хотел, чтобы ее называли "пародистом".
Жанна Фриске получила известность благодаря участию с 1996 года в составе группы "Блестящие". В 2003 году она начала сольную карьеру. В январе 2014-го стало известно, что у нее опухоль мозга, а в июне 2015-го певица ушла из жизни.
Скриншот сторис Натальи Фриске в Instagram
18 декабря, 12:32Культура
Наталья Фриске стала похожа на свою знаменитую сестру
1771451258
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КультураШоу-бизнесУмерла Жанна ФрискеИосиф ПригожинЖанна Фриске
Популярные комментарии
да как же достала эта семейка! Ну сама-то фриске хоть ничем особым и не была, но хоть вела себя относительно порядочно.. Но стоило заболеть - как семейка развернулась... Надоели и с выпрашиванием денег на лечение дочери и сестры и с дележом, оказываемся в несколько раз большего по суммам наследства... потом сына делили...теперь КАРЬЕРУ сестрички... Когда это кончится-то?
21 декабря, 05:46
НСНаталья Светлова
3111002
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