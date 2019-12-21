"Это провал": номер участницы шоу "Голос" разозлил зрителей

МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Выступление подопечной Сергея Шнурова на шоу "Голос" Рагды Ханиевой вызвало волну критики среди зрителей проекта.
В выпуске передачи от 20 декабря участница исполнила песню "Выхода нет" группы "Сплин". В Сети раскритиковали Ханиеву и ее наставника за выступление. Некоторые пользователи видеохостинга YouTube признали, что подопечная Шнурова талантлива, однако выбор композиции был неудачным.
"Конечно фальшивила местами и песня не ее. Тяжело было слушать", — написала Dea Maz.
"Этот номер показал, что, к сожалению, не всем хорошим вокалистам подвластен любой репертуар. Не справилась", — добавила Lu Teplyakova.
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"Преступно слабое исполнение для Рагды. Это ее провал, эта песня. Она не справилась. Но проходить должна была и прошла. Дальше хотелось бы получше", — посетовал JarBenFallen11
"Удивленный взгляд Шнурова на Рагду в начале выступления, мне кажется, говорит о том, что не попадание в ноты в данном случае — неожиданность. Предполагаю, что проблемы со звуком, возможно, участники плохо слышат себя, другие тоже местами мимо нот", — отмечает MGIMO msk 2018.
"Я хоть и не стопроцентный фанат группы "Сплин" (только его раннего творчества), но у меня ощущение, что на проекте как будто какой-то заговор против "Сплина" и как будто специально его песни исполняют не самым лучшим образом для антирекламы", — предположил ThejohnramborockyIP.
"Все Шнур верно сделал, дал тихую песню, и она не справилась Зачем орать? Зачем вообще всем орать на "Голосе?" — поинтересовался Serge Dombezdna.
Однако некоторые вступились за певицу, заявив, что ее выступление было достойным.
"Начало не очень выразительное, но, когда вышла на голос, просто кайф! Тембр, как обычно, потрясающий! Рагде нужны песни, где есть пространство для голоса, — там она в полной мере может развернуться и показать, на что способна. А способна она на многое", — предположил Michael Good.
Ханиева прошла в следующий этап шоу. Вместе с ней команду Шнурова будет представлять Антон Токарев.
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