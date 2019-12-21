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США выступили против решения МУС расследовать преступления в Палестине
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РИА Новости

США выступили против решения МУС расследовать преступления в Палестине

05:03 21.12.2019
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© AFP 2019 / Abbas MomaniСтолкновения палестинцев с израильскими военными
Столкновения палестинцев с израильскими военными
© AFP 2019 / Abbas Momani
Столкновения палестинцев с израильскими военными. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 21 дек - РИА Новости. Соединенные Штаты выступают против решения Международного уголовного суда (МУС) о проведении полного расследования в отношении военных преступлений, совершенных на палестинских территориях, говорится в заявлении госсекретаря США Майка Помпео, распространенном пресс-службой госдепа.
"Мы выступаем решительно против этого и любых других действий, направленных на несправедливое преследование Израиля. Как мы ясно дали понять, когда палестинцы намеревались присоединиться к Римскому уставу, мы не считаем, что Палестина может считаться суверенным государством, и поэтому она не имеет права на получение полноправного членства или участия в качестве государства в международных организациях, образованиях или конференциях, в том числе МУС", - говорится в заявлении Помпео.
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Главный прокурор Международного уголовного суда Фату Бенсуда заявила в пятницу, что намерена провести полное расследование в отношении военных преступлений, совершенных на палестинских территориях.
По ее словам, это решение стало результатом поступившего обращения от Палестины. Она отметила, что расследование будет начато только после того, как палата предварительного производства на основании статьи 19(3) Римского статута МУС определит территорию, на которой можно будет его проводить, "учитывая уникальные и спорные правовые и фактические вопросы, связанные с этой ситуацией".
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выразил мнение, что решение прокуратуры МУС "безосновательно и возмутительно".
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Майк ПомпеоМеждународный уголовный судПалестинаСШАИзраильВ мире
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