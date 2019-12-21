Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-21T09:31+0300
https://ria.ru/20191221/1562669534.html
WP: Белый дом настоял на отказе от выделения срочной помощи Украине
https://cdn23.img.ria.ru/images/149736/57/1497365745_0:0:4838:2721_1036x0_80_0_0_14e4ad66eb9b0bc93cde0ede073bb743.jpg
РИА Новости

WP: Белый дом настоял на отказе от выделения срочной помощи Украине

04:58 21.12.2019 (обновлено: 09:31 21.12.2019)
11518
© AP Photo / Andrew HarnikПрезидент США Дональд Трамп в Овальном кабинете Белого дома
Президент США Дональд Трамп в Овальном кабинете Белого дома
© AP Photo / Andrew Harnik
Президент США Дональд Трамп в Овальном кабинете Белого дома. Архивное фото
МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Белый дом под угрозой президентского вето и приостановки работы правительства добился от демократов отказа от формулировки, предполагающей немедленное выделение военной помощи Украине, сообщает газета Washington Post со ссылкой на представителей конгресса и администрации президента.
Президент США Дональд Трамп подписал в пятницу оборонный бюджет в размере 738 миллиардов долларов на 2020 год. В него включены средства на "противодействие России", санкции против "Северного потока — 2" и военная помощь Украине.
Строительство газопровода Северный поток-2 в Германии
03:20
Allseas приостановила работу над строительством "Северного потока — 2"
По словам источников издания, вопрос о выделении военной помощи Украине был одним из немногих пунктов, в отношении которых Белый дом занял жесткую позицию в ходе обсуждения бюджета. В случае принятия исходной формулировки, Вашингтону необходимо было бы выделить Киеву 250 миллионов долларов в течение 45 дней с момента подписания бюджета. В итоге обсуждений демократы отказались от такой формулировки.
3075191414
Обсудить 8
Хантер БайденДональд ТрампАдминистрация президента СШАКонгресс СШАДжозеф БайденДемократическая партия СШАСШАУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Зато ополченцы смогут спокойно "настрич" ушей и носов ВСУшников и украсить ими новогодние елки...
21 декабря, 07:44
Иван Калягин
3650000
Если 70% всей американской "помощи" Украине уходили в карманы Клинтонов и прочих демократов, то Белый дом поступил правильно, приостановив выплату этой "помощи". Сначала необходимо разобраться в мошеннической схеме вывода денег с Украины обратно в Штаты (но уже в частные кошельки). Демократы остались в пролёте. Хиллари будет рвать и метать.
21 декабря, 08:29
mm3minaeva
2050000
Рекомендуем
Строительство газопровода Северный поток-2
Американские санкции против "Северного потока — 2" вступили в силу
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя
Небензя назвал проигравших по итогам заседания Совбеза ООН по Сирии
Строительство газопровода Северный поток-2 в Германии
Allseas приостановила работу над строительством "Северного потока — 2"
Флаги США и Польши. 14 апреля в польском Ожише прошла церемония приветствия многонационального батальона НАТО под руководством США.
В совете при президенте Польши назвали власти США "болванами"
Газораспределительная станция
Россия и Украина могут подписать новый контракт по газу до Нового года
Российский пограничник наблюдает за стихийным рынком на украинской стороне
Украина пока побеждает в "чемпионате санкций"
Британская писателница Дж. К. Роулинг
Автора "Гарри Поттера" начали травить. Примет ли ее Россия
Участок строительства газопровода Северный поток-2 в Ленинградской области
Захарова прокомментировала санкции против "Северного потока — 2"
Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель
Bild: Меркель в ответ на санкции против Nord Stream 2 "объявила войну"
Президент Украины Владимир Зеленский
В Совфеде рассказали о "сладкой сказке" Зеленского
Вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович, министр энергетики России Александр Новак и глава Минэнерго Украины Алексей Оржель в Берлине
Источник сообщил о возможной выплате "Газпромом" Украине $3 миллиардов
Рагда Ханиева. Выхода нет — Четвертьфинал — Голос — Сезон 8
"Это провал": номер участницы шоу "Голос" разозлил зрителей
Вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович, министр энергетики России Александр Новак и глава Минэнерго Украины Алексей Оржель во время пресс-конференции после трехсторонних переговоров по газу. 19 декабря 2019
Россия и Украина продолжат переговоры по газу в Минске
Девочки-подростки
"Было скучно". Девушки жестоко убили подругу ради развлечения
Глава немецкого МИД Хайко Маас и госсекретарь США Майк Помпео во время встречи в Вашингтоне. 23 мая 2018
Помпео и Маас обсудили санкции по "Северному потоку — 2"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:10Миллер раскрыл содержание газового договора с Украиной
13:09В Баку экстренно сел самолет, летевший в Москву
13:06"Газпром" и "Нафтогаз" подпишут соглашение об урегулировании претензий
13:02"Северный поток — 2" должен быть достроен, заявил депутат бундестага
12:59В Совфеде ждут защиты задействованных в "Северном потоке — 2" компаний
12:48Пушков прокомментировал санкции США против "Северного потока — 2"
12:44Эксперт оценил договоренности России и Украины по газу
12:41Росстат подсчитал стоимость новогоднего стола в России
12:36В СФ назвали санкции США против Nord Stream 2 "силовым бандитизмом"
12:35В Гонконге с июня задержали 80 учителей за противоправную деятельность
12:32В "Нафтогазе" назвали санкции США против Nord Stream 2 лучшим подарком
12:32В Нью-Йорке прошел сеанс "Звездных войн" для самых преданных фанатов
12:20Посадка самолета с загоревшимся двигателем в Японии попала на видео
12:19На Украине назвали причину пожара в одесском колледже
12:05В Новой Москве один человек погиб в ДТП
12:01Правительство Германии отвергло санкции против "Северного потока — 2"
11:56Источник раскрыл новые подробности договора с Украиной по газу
11:49Террористы совершили три атаки на энергообъекты в Сирии
11:34В Сирию за сутки вернулись более тысячи беженцев
11:31Медведев поздравил балерину Грачеву с юбилеем
Лента новостейМолния