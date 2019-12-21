WP: Белый дом настоял на отказе от выделения срочной помощи Украине

МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Белый дом под угрозой президентского вето и приостановки работы правительства добился от демократов отказа от формулировки, предполагающей немедленное выделение военной помощи Украине, сообщает газета Washington Post со ссылкой на представителей конгресса и администрации президента.
Президент США Дональд Трамп подписал в пятницу оборонный бюджет в размере 738 миллиардов долларов на 2020 год. В него включены средства на "противодействие России", санкции против "Северного потока — 2" и военная помощь Украине.
По словам источников издания, вопрос о выделении военной помощи Украине был одним из немногих пунктов, в отношении которых Белый дом занял жесткую позицию в ходе обсуждения бюджета. В случае принятия исходной формулировки, Вашингтону необходимо было бы выделить Киеву 250 миллионов долларов в течение 45 дней с момента подписания бюджета. В итоге обсуждений демократы отказались от такой формулировки.