Власти Колумбии запретили Uber

"SIC установил, что Uber предоставляет индивидуальные услуги общественного пассажирского транспорта, создавая предложение и предоставляя указанную услугу пользователям. Это нарушает правила, регулирующие рынок, создает значительное преимущество на рынке и вызывает отток клиентуры Cotech", - говорится в сообщении SIC.
Указ управления промышленности и торговли вступил в силу немедленно, ответчикам в лице UBER BV, UBER TECHNOLOGIES INC и UBER COLOMBIA SAS приказано немедленно прекратить предоставление услуг с использованием мобильного приложения Uber на территории Колумбии.
Согласно заявлению министерства технологий страны, несмотря на то, что Uber - это мобильное приложение, оно предоставляет услуги транспорта, и значит, попадает под нормы транспортного законодательства Колумбии.
По информации местных СМИ, Uber немедленно после оглашения решения SIC подала апелляцию в Верховный суд Колумбии. В стране на неё работают более 88 тысяч водителей.