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Власти Колумбии запретили Uber
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РИА Новости

Власти Колумбии запретили Uber

03:59 21.12.2019
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© Flickr / Tijs ZwinkelsВид на Боготу
Вид на Боготу
© Flickr / Tijs Zwinkels
Вид на Боготу. Архивное фото
МЕХИКО, 21 дек - РИА Новости. Управление промышленности и торговли правительства (SIC) Колумбии встало на сторону местного оператора такси Cotech в споре с Uber и распорядилось в пятницу остановить работу последнего в стране, официальное сообщение опубликовано на сайте ведомства.
"SIC установил, что Uber предоставляет индивидуальные услуги общественного пассажирского транспорта, создавая предложение и предоставляя указанную услугу пользователям. Это нарушает правила, регулирующие рынок, создает значительное преимущество на рынке и вызывает отток клиентуры Cotech", - говорится в сообщении SIC.
Указ управления промышленности и торговли вступил в силу немедленно, ответчикам в лице UBER BV, UBER TECHNOLOGIES INC и UBER COLOMBIA SAS приказано немедленно прекратить предоставление услуг с использованием мобильного приложения Uber на территории Колумбии.
Согласно заявлению министерства технологий страны, несмотря на то, что Uber - это мобильное приложение, оно предоставляет услуги транспорта, и значит, попадает под нормы транспортного законодательства Колумбии.
По информации местных СМИ, Uber немедленно после оглашения решения SIC подала апелляцию в Верховный суд Колумбии. В стране на неё работают более 88 тысяч водителей.
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