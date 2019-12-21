Власти Колумбии запретили Uber

МЕХИКО, 21 дек - РИА Новости. Управление промышленности и торговли правительства (SIC) Управление промышленности и торговли правительства (SIC) Колумбии встало на сторону местного оператора такси Cotech в споре с Uber и распорядилось в пятницу остановить работу последнего в стране, официальное сообщение опубликовано на сайте ведомства.

"SIC установил, что Uber предоставляет индивидуальные услуги общественного пассажирского транспорта, создавая предложение и предоставляя указанную услугу пользователям. Это нарушает правила, регулирующие рынок, создает значительное преимущество на рынке и вызывает отток клиентуры Cotech", - говорится в сообщении SIC.

Указ управления промышленности и торговли вступил в силу немедленно, ответчикам в лице UBER BV, UBER TECHNOLOGIES INC и UBER COLOMBIA SAS приказано немедленно прекратить предоставление услуг с использованием мобильного приложения Uber на территории Колумбии.

Согласно заявлению министерства технологий страны, несмотря на то, что Uber - это мобильное приложение, оно предоставляет услуги транспорта, и значит, попадает под нормы транспортного законодательства Колумбии.