Американский диетолог рассказала, как не переесть на праздники

ВАШИНГТОН, 21 дек – РИА Новости. Правильный завтрак в день праздничного вечера позволит насладиться ужином и не навредить себе, рассказала РИА Новости диетолог из Правильный завтрак в день праздничного вечера позволит насладиться ужином и не навредить себе, рассказала РИА Новости диетолог из Нью-Йорка , основатель компании Amy Gorin Nutrition Эми Горин.

"Если вы планируете попробовать все главные блюда и десерт, планируйте заранее. Съешьте небольшой завтрак, обед и обязательно ешьте в течение дня, чтобы не оказаться очень голодным и потому не переесть за ужином!" - предупреждает она.

По словам эксперта, крайне необходимо в день перед застольем выбрать "сбалансированный завтрак". Так, диетолог предлагает начать день с богатых белками овсяных хлопьев, настоянных на ночь, или смузи из голубики, арахисового масла и йогурта. Такой завтрак содержит необходимые для поддержания чувства сытости протеины, жиры и клетчатку, добавила она.

Как подсчитал портал Wallet Hub, в среднем за один праздничный ужин можно заработать от 3 тысяч до 4,5 тысяч калорий, чтобы сжечь которые среднестатистическому мужчине понадобится около 10,5 часов физической нагрузки.