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2019-12-21T03:41+0300
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Американский диетолог рассказала, как не переесть на праздники
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РИА Новости

Американский диетолог рассказала, как не переесть на праздники

03:41 21.12.2019
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© Depositphotos / Satura_Новогодний стол
Новогодний стол
© Depositphotos / Satura_
Новогодний стол. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 21 дек – РИА Новости. Правильный завтрак в день праздничного вечера позволит насладиться ужином и не навредить себе, рассказала РИА Новости диетолог из Нью-Йорка, основатель компании Amy Gorin Nutrition Эми Горин.
"Если вы планируете попробовать все главные блюда и десерт, планируйте заранее. Съешьте небольшой завтрак, обед и обязательно ешьте в течение дня, чтобы не оказаться очень голодным и потому не переесть за ужином!" - предупреждает она.
По словам эксперта, крайне необходимо в день перед застольем выбрать "сбалансированный завтрак". Так, диетолог предлагает начать день с богатых белками овсяных хлопьев, настоянных на ночь, или смузи из голубики, арахисового масла и йогурта. Такой завтрак содержит необходимые для поддержания чувства сытости протеины, жиры и клетчатку, добавила она.
Как подсчитал портал Wallet Hub, в среднем за один праздничный ужин можно заработать от 3 тысяч до 4,5 тысяч калорий, чтобы сжечь которые среднестатистическому мужчине понадобится около 10,5 часов физической нагрузки.
Если в России период застолий начинается ближе к Новому году, то американцы начинают наедаться уже в конце ноября - с Дня благодарения. По имеющимся подсчетам, средний житель США наедает со Дня благодарения до Рождества (25 декабря) от 1 до 10 фунтов (около 4,5 килограммов). Если пустить праздничные застолья на самотек и не следить за собой, на то, чтобы вернуться к желаемому допраздничному весу, в среднем может понадобиться пять-шесть месяцев, предупреждают эксперты.
Девушка с праздничным блюдом
5 января, 08:22
Ночной дожор. Как "разгрузиться" после бесконечного новогоднего застолья
171007
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Новый год—2020ЗдоровьеНовый Год
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