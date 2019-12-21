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Главред "Огонька" рассказал о роли традиций для журнала
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РИА Новости

Главред "Огонька" рассказал о роли традиций для журнала

03:06 21.12.2019
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкГлавный редактор журнала "Огонек" Сергей Агафонов
Главный редактор журнала Огонек Сергей Агафонов
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Главный редактор журнала "Огонек" Сергей Агафонов . Архивное фото
МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. "Огонек" базируется на традициях и желании вести диалог с каждым читателем, однако несмотря на внушительный возраст он остается живым организмом, сообщил РИА Новости главный редактор издания Сергей Агафонов накануне 120-летнего юбилея журнала.
Первый номер журнала "Огонек" вышел в свет 21 декабря 1899 года. На тот момент это было лишь еженедельное иллюстрированное литературно‑художественное приложение к газете "Биржевые ведомости". За годы советского периода его выпуск прерывался, менялись периодичность и формат. К мастодонту отечественной журналистики Виталию Коротичу журнал попал в таком виде, что новый главред назвал его "замшелым "Огоньком", который лежал в парикмахерских". Однако под его руководством издание вышло на злободневные темы, острое слово и тираж в 4,5 миллиона экземпляров.
Неоднократная смена владельцев привела к тому, что 11 марта 2009 года "Огонек" приобрел издательский дом "Коммерсантъ", и журнал получил второе дыхание.
"Я надеюсь, что для современного читателя "Огонек" – это какая-то связь с жизнью, что-то, что ему помогает. В чем-то это привычка, в чем-то – традиция. Мне кажется, что чем меньше нового будет в "Огоньке", тем дольше он будет жить. Мы базируемся на традициях, на понимании того, что это не просто новости, а еще и какой-то разговор с читателем, попытка быть ему полезным", - рассказал Сергей Агафонов.
Тем не менее, журнал, по словам главреда, несмотря на свой солидный возраст, остается живым организмом.
"Появляются новые рубрики, ведутся поиски графических решений, возможно, будут какие-то изменения в макете. Хотя тот макет, который существует сейчас, я должен признать, близок к идеальному", - отметил Агафонов.
Согласно данным, опубликованным на официальном сайте "Коммерсантъ", тираж "Огонька" насчитывает 90 тысяч экземпляров. По подсчетам Mediascope за май – октябрь 2018 года, полугодовая аудитория журнала по всей России составляет 3 775 800 человек. Примечательно, что читают журнал и руководители, и рабочие, и служащие, и студенты.
"У "Огонька" счастливая судьба в том смысле, что состав аудитории такой, какого нет ни у одного другого издания в нашей стране. Если верить опросам социологов, у нас примерно равное представительство разных возрастных групп. Люди до 30, до 50, старшее поколение представлены примерно в равных пропорциях. Это уникальный случай. Сохранить бы это!" - добавил Агафонов.
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ОбществоОгонек (журнал)ОгонекКоммерсантъ
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