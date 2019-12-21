В Петербурге Всероссийский Дед Мороз даст старт новогодним праздникам

"Церемония открытия новогодних праздников в Санкт-Петербурге с участием Всероссийского Деда Мороза из Великого Устюга состоится 21 декабря… В 18.00 почётный гость прилетит на Дворцовую площадь на волшебном самолёте, зажжёт огни на главной городской ёлке и тем самым откроет программу новогодних праздников в Северной столице", - сообщает комитет по культуре.

Также новогодний волшебник в 18.15 мск откроет традиционный массовый забег в костюмах Дедов Морозов, стартующий с главной площади города. Его участники пройдут дистанцию протяженностью 2,5 тысячи метров в историческом центре Петербурга. Согласно информации в официальной группе мероприятия "ВКонтакте", ожидается, что за соревнованием будут наблюдать около 45 тысяч зрителей.