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2019-12-21T02:48+0300
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В Петербурге Всероссийский Дед Мороз даст старт новогодним праздникам
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РИА Новости

В Петербурге Всероссийский Дед Мороз даст старт новогодним праздникам

02:48 21.12.2019
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© РИА Новости / Михаил Киреев / Перейти в фотобанкВсероссийский Дед Мороз
Всероссийский Дед Мороз
© РИА Новости / Михаил Киреев
Перейти в фотобанк
Всероссийский Дед Мороз. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 дек – РИА Новости. Всероссийский Дед Мороз из Великого Устюга Вологодской области в субботу зажжет огни на главной городской елке на Дворцовой площади в Петербурге, дав старт новогодним праздникам.
"Церемония открытия новогодних праздников в Санкт-Петербурге с участием Всероссийского Деда Мороза из Великого Устюга состоится 21 декабря… В 18.00 почётный гость прилетит на Дворцовую площадь на волшебном самолёте, зажжёт огни на главной городской ёлке и тем самым откроет программу новогодних праздников в Северной столице", - сообщает комитет по культуре.
Также новогодний волшебник в 18.15 мск откроет традиционный массовый забег в костюмах Дедов Морозов, стартующий с главной площади города. Его участники пройдут дистанцию протяженностью 2,5 тысячи метров в историческом центре Петербурга. Согласно информации в официальной группе мероприятия "ВКонтакте", ожидается, что за соревнованием будут наблюдать около 45 тысяч зрителей.
В субботу Всероссийский Дед Мороз также поздравит с наступающими праздниками пациентов Ленинградской областной детской клинической больницы, детского хосписа, Детской городской больницы №1, Детской городской больницы святой Марии Магдалины и воспитанников центра для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
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Новый год—2020Новый ГодДед МорозВеликий УстюгСанкт-Петербург
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