В столице Ливана прекратились противостояния между армией и суннитами

Беспорядки на улице Корниш-эль-мазраа в Бейруте во время противостояния между полицией и сторонниками экс-премьер-министра Ливана Саада Харири

БЕЙРУТ, 21 дек - РИА Новости, Михаил Алаеддин. Подразделениям Подразделениям ливанской армии и бойцам внутренних войск удалось полностью стабилизировать ситуацию в районе Корниш-эль-Мазраа в центре Бейрута , передает корреспондент РИА Новости.

На протяжении дня на центральной улице Корниш-эль-Мазраа шли столкновения между стражами порядка и активистами, которые блокировали дорогу, организовав митинг против назначения нового премьер-министра Хассана Диаба. Митингующие забрасывали военных и полицию камнями, не давая деблокировать дороги.

Напряженности добавлял тот факт, что данная улица разделяет суннитский и шиитский кварталы. Армия создала живую линию разграничения, чтобы не допустить столкновений между сторонниками разных конфессиональных партий.

"Мы вышли на мирную акцию. Мы сунниты и против назначения Диаба. Наша община в состоянии самостоятельно выбрать своего представителя без вмешательства (лидера крупнейшей христианской партии Джебрана) Басиля и шиитов. Но прибывшие сюда военные начали применять силу. При таком раскладе у каждого свой предел терпения", - рассказал РИА Новости один из участников противостояния.

Представителям армии и МВД удалось путем переговоров призвать активистов к порядку, после чего сунниты сами попросили своих единомышленников потушить горящие покрышки и мусорные баки, которые беспокоили в большей степени жителей их же кварталов.

Вечером в четверг ливанский президент Мишель Аун поручил бывшему министру образования Хассану Диабу сформировать новое правительство. Многие вышли на улицы городов, протестуя против данного решения.

Некоторые участники митинга в Бейруте заявляли, что выступают против нового премьера, так как считают его назначение неправомерным результатом договоренностей политических кругов, против которых они выступают. Часть демонстрантов в свою очередь считает необходимым дать новому премьеру шанс сформировать правительство и действовать, так как страна нуждается в правительстве и в принятии решений по выводу Ливана из кризиса.