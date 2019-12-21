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2019-12-21T02:15+0300
https://ria.ru/20191221/1562668889.html
Facebook удалил более 60 "недостоверных" аккаунтов из Грузии
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РИА Новости

Facebook удалил более 60 "недостоверных" аккаунтов из Грузии

02:15 21.12.2019
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© Sputnik / Александр ИмедиашвилиВид на центр Тбилиси - мост Мира, собор Сиони, новый концертный зал и парк Рике
Вид на центр Тбилиси - мост Мира, собор Сиони, новый концертный зал и парк Рике
© Sputnik / Александр Имедиашвили
Вид на центр Тбилиси - мост Мира, собор Сиони, новый концертный зал и парк Рике. Архивное фото
МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Американская компания Facebook в пятницу сообщила об удалении более 60 "недостоверных" аккаунтов из Грузии, они выдавали себя за СМИ и политических деятелей.
"Мы удалили 39 аккаунтов в Facebook, 344 страницы, 13 групп и 22 аккаунта в Instagram в рамках нацеленной на внутреннюю аудиторию сети, созданной в Грузии", - сообщила пресс-служба компании на ее сайте.
Отмечается, что люди, которые стояли за этим, использовали поддельные учетные записи и управляли страницами, которые выдавали за новостные организации, политические партии, общественных деятелей, активистов и СМИ. Администраторы страниц и владельцы аккаунтов, как правило, размещали публикации о новостях страны, политических проблемах, критике оппозиции и организаций местных активистов.
Кроме того, как сообщила пресс-служба компании, в пятницу были удалены 610 недостоверных учетных записей, 89 страниц в Facebook и 72 аккаунта в Instagram, созданных в США и во Вьетнаме.
Портал Arctic.ru
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FacebookInstagramВьетнамСШАГрузияВ мире
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