Facebook удалил более 60 "недостоверных" аккаунтов из Грузии

Отмечается, что люди, которые стояли за этим, использовали поддельные учетные записи и управляли страницами, которые выдавали за новостные организации, политические партии, общественных деятелей, активистов и СМИ. Администраторы страниц и владельцы аккаунтов, как правило, размещали публикации о новостях страны, политических проблемах, критике оппозиции и организаций местных активистов.