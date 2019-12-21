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Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция)
Религия и мировоззрение
2019-12-21T11:57+0300
https://ria.ru/20191221/1562668795.html
В 30 городах России пройдут молебны против закона о домашнем насилии
https://cdn25.img.ria.ru/images/155281/07/1552810712_0:0:3078:1732_1036x0_80_0_0_92d7d0e63142ae23f7b814b5f6909275.jpg
РИА Новости

В 30 городах России пройдут молебны против закона о домашнем насилии

01:55 21.12.2019 (обновлено: 11:57 21.12.2019)
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© РИА Новости / Владимир Сергеев / Перейти в фотобанкВиды Москвы
Виды Москвы
© РИА Новости / Владимир Сергеев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Молитвенные стояния "За семью" пройдут в 30 городах России в субботу с участием православных, родительских и патриотических организаций: в Москве молебен состоится в храме Воскресения Христова в Кадашах, сообщил РИА Новости координатор общественного движения "Сорок Сороков" Андрей Кормухин.
По его словам, участники молебнов выступают против законопроекта о домашнем насилии.
Президент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции
19 декабря, 14:55Большая пресс-конференция Владимира Путина
Путин заявил о смешанном отношении к закону о семейном насилии
Молебен состоится по инициативе таких организаций, как Ассоциация родительских комитетов и сообществ, общественное движение "За жизнь", фонд наследия Петра Столыпина, общественная организация "Много деток хорошо", движение возрождения Спасо-Андроникова монастыря, общественное движение "Сорок Сороков".
Ранее патриарх Московский и вся Руси Кирилл назвал опасными тенденции в законодательстве, которые предполагают вторжение в семейную жизнь извне. Двадцать девятого ноября на сайте Совфеда опубликовали законопроект о профилактике семейно-бытового насилия. Согласно документу, суд может запретить виновному контактировать со своей жертвой и обязать его покинуть общее жилье, жертвам насилия окажут помощь, будут проводить работу по правовому просвещению.
Муфтий Москвы
13 декабря, 12:55Религия и мировоззрение
Муфтият Москвы выступил с обращением против проекта о семейном насилии
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Религия и мировоззрениеНовости - Религия и мировоззрениеМоскваРоссияОбщество
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