В 30 городах России пройдут молебны против закона о домашнем насилии

Молебен состоится по инициативе таких организаций, как Ассоциация родительских комитетов и сообществ, общественное движение "За жизнь", фонд наследия Петра Столыпина, общественная организация "Много деток хорошо", движение возрождения Спасо-Андроникова монастыря, общественное движение "Сорок Сороков".

Ранее патриарх Московский и вся Руси Кирилл назвал опасными тенденции в законодательстве, которые предполагают вторжение в семейную жизнь извне. Двадцать девятого ноября на сайте Совфеда опубликовали законопроект о профилактике семейно-бытового насилия. Согласно документу, суд может запретить виновному контактировать со своей жертвой и обязать его покинуть общее жилье, жертвам насилия окажут помощь, будут проводить работу по правовому просвещению.